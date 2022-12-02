إسبانيا تختار صدام "أسود الأطلس".. وتبتعد عن طريق كرواتيا والبرازيل والأرجنتين

تلقى منتخب إسبانيا خسارة غير متوقعة أمام اليابان بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العالم 2022، ليتراجع "الماتادور" إلى المركز الثاني في المجموعة الخامسة ويصطدم بمنتخب المغرب في دور الـ 16.



ورغم أن الخسارة من اليابان حرمت بطل العالم 2010 من صدارة المجموعة الخامسة، ولكنها أسهمت في ابتعاد الفريق عن طريق شائك نحو نهائي المونديال.



وسيخوض منتخب إسبانيا مواجهة صعبة أمام "أسود الأطلس" ولكن في الوقت نفسه تجنب الفريق مواجهات من العيار الثقيل أمام منتخبات البرازيل والأرجنتين ووصيف النسخة الماضية كرواتيا.



وعملياً تعد أبرز المنتخبات التي ستقف في طريق إسبانيا في حال تغلبه على المغرب حتى الوصول إلى النهائي هي منتخبات البرتغال وإنجلترا وفرنسا.



