فنان من دبي يضع أشرف حكيمي في عمل فني ساحر لـ أفضل 3 لاعبين في العالم (صور)

وضعت شركة أديداس للأزياء الرياضية نجم منتخب المغرب أشرف حكيمي في عمل فني يضم كل من نجم منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي ونجم منتخب إسبانيا بيدري.

وحمل العمل اسم "لوحة الإعلانات الشاطئية" إذ تم تصنيف لاعب "أسود الأطلس" بأنه ضمن أبرز 3 لاعبين في العالم، وتم اختياره من وسط قائمة كبيرة من اللاعبين العالميين المشاركين في مونديال 2022.

استغرق رسم اللوحة التي تقع بجانب المطارين الرئيسيين في الدوحة، عشرة أيام وقام بتصميمها الفنان متعدد التخصصات المقيم في دبي ناثانيل ألابيدي الذي يستخدم فن الرمال لرسم جداريات كبيرة على الشواطئ في جميع أنحاء الشرق الأوسط وصحاريها.