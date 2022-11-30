غاريث بيل يتعهد بهذا الشيء بعد خروج ويلز من كأس العالم

تعهد قائد منتخب ويلز غاريث بيل بمواصلة اللعب للمنتخب الوطني وسط شكوك حول مستقبله بعد خروج بلاده من دور المجموعات في كأس العالم لكرة القدم بهزيمتها 3-صفر أمام إنجلترا الثلاثاء في مباراة أُطلق عليها "معركة بريطانيا".

وبعد عودتها إلى كأس العالم لأول مرة منذ 64 عاما، أنهت ويلز البطولة بنقطة واحدة وتذيلت ترتيب المجموعة الثانية عقب تعادلها 1-1 مع الولايات المتحدة في مباراتها الافتتاحية وهزيمتها المخيبة للآمال 2-صفر أمام إيران في المباراة الثانية.

ولم يظهر بيل في الهجوم خلال الشوط الأول أمام إنجلترا قبل أن يضطر المدرب روب بيدغ إلى استبداله خلال الاستراحة بسبب مشكلة عضلات الفخذ الخلفية.

وقال بيل، أكثر لاعبي ويلز خوضا للمباريات الدولية، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "سأستمر لأطول فترة ممكنة وطالما أردت ذلك.

وأضاف: "من الواضح أنها لحظة صعبة الآن لكن لنحاول مرة أخرى".

وأضاف "لدينا تصفيات (بطولة أوروبا) التي ستبدأ مرة أخرى في مارس ولدينا عدة أشهر للابتعاد عن كرة القدم الدولية وهو أمر مخيب للآمال، كنا نود البقاء لفترة أطول".