"الله يحبهم".. بايدن يعلق على فوز المنتخب الأميركي في مباراته مع إيران

بطريقة احتفالية، أبلغ الرئيس الأميركي، جو بايدن، عددا من حضور مؤتمر أقامه في مصنع لأشباه الموصلات في ولاية ميتشيغن إن "المنتخب الأميركي فاز" في مباراته لكرة القدم مع إيران.

وقال بايدن "الله يحبهم، إنها لعبة كبيرة".

وتم إبلاغ بايدن بالنتيجة بعد انتهاء كلمته، ليصر على العودة إلى المنصة وإبلاغ الحاضرين بالنتيجة.

وقال إنه اتصل بالمدرب واللاعبين قبل المباراة، لتقديم التشجيع إليهم.

وأقصى المنتخب الأميركي نظيره الإيراني من تصفيات كأس العالم في الدوحة بعد فوزه بمباراة حاسمة بهدف مقابل لا شيء، سجله المهاجم، كريستيان بوليستيك في الدقيقة 38 من المباراة.

وتأهلت الولايات المتحدة إلى دور 16 لتلاقي هولندا في يوم 3 ديسمبر المقبل في مباراة يخرج الخاسر منها من التصفيات.