5 مواهب بعمر الورود

تبحث خمس مواهب شابة، عن المجد الكروي، والتتويج بلقب كأس العالم، من بوابة مونديال 2022، المقامة حالياً في قطر حتى 18 ديسمبر المقبل، بعد أن كشفت سابقاً عن موهبتها في الأندية والدوريات التي تلعب بها.

وكشف دور المجموعات عن تألق موهبتين دون (19 ربيعاً) ليس على صعيد إثبات وجودهما في التشكيلة الرئيسة بأقوى بطولات العالم فحسب، بل في نجاحهما بزيارة الشباك، وهما الإنجليزي جود بيلنغهام، والإسباني جافي. جافي

يحظى باهتمام كبير من إدارة برشلونة، يلعب في مراكز عدة، وسجل أحد أهداف منتخب إسبانيا السبعة في مرمى كوستاريكا. بيدري

يواصل بيدري (19 ربيعاً) حضوره القوي مع برشلونة حتى وصف الموسم الحالي بـ«ساحر كاتالونيا» الجديد خلفاً للأسطورة ميسي. روميرو

في عام 2020 سجل رقماً قياسياً جديداً بعد أن أصبح أصغر لاعب بالدوري الأرجنتيني يشارك بعمر 15 عاماً، و255 يوماً. بيلينغهام

أكد جدارته في الانضمام إلى التشكيلة الأساسية الإنجليزية، بعد أن نجح مع بروسيا دورتموند وتسجيله 13 هدفاً في الدوري الألماني. موسيالا

سجل لاعب بايرين ميونيخ رقماً مميزاً بعد أن شارك أساسياً مع ألمانيا في افتتاح دوري المجموعات، وعمره 19 ربيعاً و270 يوماً.

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