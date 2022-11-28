المغرب والسعودية يمتلكان مصيرهما.. والفوز وحده لا يكفي تونس

تبدأ اليوم منافسات الجولة الثالثة الحاسمة من دور المجموعات لكأس العالم 2022، وتقام اليوم أربع مباريات تجمع الإكوادور مع السنغال وهولندا مع قطر وإيران مع أميركا وويلز مع إنجلترا، إذ تشهد جميع المجموعات الثماني منافسة قوية على حسم بطاقات التأهل إلى دور الـ16.

وتواجه المنتخبات العربية مباريات مصيرية في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، إذ غادر منتخب قطر البطولة بشكل رسمي، وسيخوض مواجهة شرفية أمام هولندا، بينما ستخوض منتخبات المغرب والسعودية وتونس مباريات حاسمة لمشوار كل منهم.

ويعد «أسود الأطلس» الأقرب للتأهل إلى ثمن النهائي عقب الانتصار التاريخي الذي حققه على بلجيكا بهدفين دون رد، ليشترك في صدارة المجموعة السادسة مع كرواتيا برصيد أربع نقاط لكل فريق، إذ إنه لدى منتخب المغرب العديد من الفرص للتأهل إلى الدور الثاني.

ويكفي المغرب الفوز أو التعادل في آخر مباراة أمام كندا ليتأهل دون النظر لنتيجة مواجهة بلجيكا وكرواتيا، كما أن «أسود الأطلس» سيتأهل حتى في حال خسر من كندا بهدف واحد، بشرط أن تتعادل بلجيكا وكرواتيا، لأنه سيظل في المركز الثاني برصيد أربع نقاط، متقدما بفارق الأهداف على بلجيكا التي خسرت من «الأسود» بهدفين.

في المقابل، يمنح فوز كرواتيا على بلجيكا بطاقة التأهل مباشرة للمغرب دون النظر إلى النتيجة التي سيحققها الفريق أمام كندا.

من جهة أخرى، تعقدت المنافسة في المجموعة الثالثة لكأس العالم 2022 عقب خسارة السعودية من بولندا بهدفين دون رد، وفوز الأرجنتين بالنتيجة نفسها على المكسيك لتصبح للمنتخبات الأربعة حظوظ في التأهل إلى دور الـ16.

وصعدت بولندا إلى صدارة المجموعة برصيد أربع نقاط، وجاءت الأرجنتين ثانية بثلاث نقاط، ثم السعودية ثالثة بثلاث نقاط، وأخيراً المكسيك في المركز الرابع بنقطة واحدة.

وتمتلك منتخبات السعودية والأرجنتين وبولندا أفضلية التأهل مباشرة إلى ثمن النهائي في حال تحقيقها الفوز في الجولة الثالثة دون انتظار الهدايا من المنافسين.

وعلى صعيد الأهداف، تمتلك بولندا هدفين، تليها الأرجنتين ولها ثلاثة أهداف وعليها اثنان، ثم السعودية ولها هدفان وعليها ثلاثة، وأخيراً المكسيك بهدفين في شباكه ولم يسجل.

وستكون حسابات التأهل مفتوحة على كل الاحتمالات غداً في مباراتي الأرجنتين وبولندا، والسعودية والمكسيك.

ويحتاج «الأخضر» إلى الفوز على المكسيك ليصل إلى النقطة السادسة بينما تودع المكسيك البطولة، إذ سيتوقف رصيدها عند نقطة واحدة.

في المقابل فوز المكسيك سيرفع رصيده إلى النقطة الرابعة، وينتظر نتيجة الأرجنتين وبولندا، بينما سيودع «الأخضر».

وفي حال التعادل يصبح منتخب السعودية أربع نقاط، وينتظر نتيجة الأرجنتين وبولندا، وتودع المكسيك البطولة.

أما المباراة الثانية في حال فوز الأرجنتين: يصبح رصيدها ست نقاط، تضمن تأهلها، بينما يتوقف رصيد بولندا عند أربع نقاط، وتنتظر نتيجة السعودية والمكسيك.

وفي حالة فازت بولندا تصل للنقطة السابعة، وتحسم التأهل، فيما يتجمد رصيد الأرجنتين عند ثلاث نقاط، وتخرج من المونديال.

وأخيراً نتيجة التعادل تصل بالأرجنتين للنقطة الرابعة، ويرتفع رصيد بولندا للنقطة الخامسة لتتأهل مباشرة، وينتظر «التانغو» نتيجة السعودية والمكسيك.

أما منتخب تونس يخوض مواجهة صعبة أمام حامل اللقب منتخب فرنسا الذي حسم تأهله إلى دور الـ16، إذ لن يكون الفوز كافياً بالنسبة إلى «نسور قرطاج» الذي يمتلك في رصيده نقطة واحدة بينما يلتقي في الجولة نفسها أستراليا مع الدنمارك.

ويأمل المنتخب التونسي أن يحقق الدنمارك الفوز أو التعادل مع أستراليا، بينما انتصار «الكانغارو» يعني خروج تونس بشكل رسمي من البطولة، أما فوز «نسور قرطاج» والدنمارك فسيصل بالمنتخبين إلى رصيد أربع نقاط، ويحسم فارق الأهداف هوية الفريق الذي يرافق «الديوك»، والأمر نفسه في حال فوز تونس وتعادل الدنمارك مع أستراليا، سيحدد فارق الأهداف المتأهل من تونس وأستراليا.

أما المجموعات الأخرى، فتشهد حسابات معقدة، إذ إنه يشترك في صدارة المجموعة الأولى الإكوادور وهولندا برصيد أربع نقاط ثم السنغال برصيد ثلاث نقاط، ويلعب «أسود التيرانغا» مواجهة حاسمة أمام الإكوادور، إذ يتأهل الفائز مباشرة إلى دور الـ16، أما «الطواحين» فيكفيه التعادل أو الفوز على قطر ليتجاوز دور المجموعات.

وفي المجموعة الثانية تعد من أبرز المجموعات المعقدة إذ تتصدر إنجلترا الترتيب برصيد أربع نقاط ثم إيران ثلاث نقاط وأميركا نقطتين وويلز نقطة، ويلتقي في الجولة الثالثة إنجلترا مع ويلز وأميركا مع إيران.

من جهتها، قد تشهد المجموعة الخامسة أكبر مفاجأة في تاريخ كأس العالم، بعدما كان كل من إسبانيا وألمانيا مرشحين بقوة للتأهل إلى ثمن النهائي، بينما قد تسهم مباريات الجولة الثالثة في خروج الفريقين بصورة غير متوقعة.

ويتصدر «الماتادور» الترتيب برصيد أربع نقاط ثم اليابان وكوستاريكا برصيد ثلاث نقاط لكل فريق وأخيراً ألمانيا برصيد نقطة واحدة.

ويلتقي إسبانيا مع اليابان وتلعب كوستاريكا مع ألمانيا، وسط حسابات معقدة قد تطيح بأبرز المرشحين للمنافسة على اللقب في حال خسارتهما أمام اليابان وكوستاريكا.

المغرب.. الفوز أو التعادل أمام كندا يكفيه للتأهل دون النظر لنتيجة بلجيكا وكرواتيا.

السعودية.. تحتاج إلى الفوز على المكسيك، وفي حال التعادل ستنتظر نتيجة الأرجنتين وبولندا.

تونس.. انتصار أستراليا على الدنمارك يعني خروجها بشكل رسمي من البطولة.

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