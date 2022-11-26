درويش: فغاني أفضل حكام المونديال.. قاد البرازيل وصربيا دون أخطاء

أكد الحكم المونديالي المساعد السابق في كرة القدم عيسى درويش، أن الحكم الإيراني علي رضا فغاني، الذي قاد مباراة البرازيل وصربيا أول من أمس، التي انتهت بفوز البرازيل بهدفين نظيفين يُعد حالياً أفضل قضاة ملاعب كأس العالم 2022 المقامة حالياً في قطر في الجولة الأولى للبطولة، ضمن المجموعة السابعة التي تضم أيضاً سويسرا والكاميرون، مشيراً إلى أن علي رضا فغاني قاد المباراة دون أخطاء تحكيمية وكان مميزاً في كل قراراته التحكيمية على مدار شوطي المباراة.

وقال عيسى درويش لـ«الإمارات اليوم»: «على الرغم من أن المباراة كانت صعبة من الناحية التحكيمية، إلا أن الحكم سهّل إدارتها على نفسه، خصوصاً أن أحد طرفي المباراة وهو البرازيل أبرز المنتخبات المرشحة للفوز بكأس العالم».

وأضاف «رضا يُعد من أفضل الحكام في المونديال حتى الآن سواء على صعيد طريقة إدارته للمباراة وتحركاته في الملعب، وكذلك تعامله مع لاعبي منتخبي البرازيل وصربيا، وتواجده بالقرب من الكرة سهل عليه اتخاذ قراراته».

وأشار درويش إلى أنها المرة الثالثة على التوالي التي يتواجد فيها علي رضا في كأس العالم بعد النسختين السابقتين 2014 و2018.

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