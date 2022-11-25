أرجنتيني يهدد طموحات ميسي في كأس العالم

أكد المدرب الأرجنتيني تاتا مارتينو أنه سيقدم كل ما لديه مع المكسيك لتحقيق الفوز على الأرجنتين السبت في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة في كأس العالم 2022.

وقال مارتينو في مؤتمر صحافي إنه يحمل الجنسية الأرجنتينية ولكن سيعمل من أجل قيادة المكسيك لتحقيق الفوز على "التانغو".

ويخوض منتخب الأرجنتين اللقاء بقيادة النجم ليونيل ميسي وليس أمام بديل سوى تحقيق الفوز عقب الخسارة المدوية في الجولة الأولى أمام السعودية بهدفين مقابل هدف، إذ أن الخسارة قد تطيح ببطل العالم مرتين خارج المسابقة من دور المجموعات.

وأوضح مدرب المكسيك أنه: "أعلم أهمية المباراة، مستقبل المنتخبين على المحك، أعمل المستحيل من أجل فوز المكسيك، ونريد الأفضل لها".

وواصل حديثه: "أستطيع أن أقول لكم في أي مستشفى وُلدت، وتفاصيل عن طفولتي، أنا أرجنتيني ولكني أعمل من أجل المكسيك".

وعن مواجهة ميسي أجاب قائلا: "كل من واجه ميسي قال نفس الشيء، هذا يحدث لأنك تمر بيوم سيء أكثر مما فعلته، كيف نصف ذلك؟ كأفضل لاعب في آخر 15 عاما لا يوجد الكثير مما يقال".

وختم بقوله: "من الصعب النظر إلى فكرة أن التعادل في صالح المكسيك، لأن الفريق أحياناً قد لا يستحق الفوز لكن يفوز، وأحياناً يستحق الفوز ولا نفوز".