العاجل: خبرة محمد عبدالله ستكون حاضرة في مباراة إسبانيا وكوستاريكا

توقع الحكم الدولي السابق في كرة القدم، عبدالله العاجل، ظهوراً مشرفاً لطاقم التحكيم الإماراتي، بقيادة الحكم الدولي محمد عبدالله حسن، في قيادة مباراة منتخبي إسبانيا وكوستاريكا، اليوم، ضمن المجموعة الخامسة في كأس العالم 2022 في قطر، معتبراً أن خبرته ستكون حاضرة بقوة، لكونها المرة الثانية التي يوجد خلالها في المونديال، بعد مونديال روسيا 2018.

وقال العاجل لـ«الإمارات اليوم»: «محمد عبدالله قاد العديد من المباريات الكبيرة والمهمة، ولديه خبرة كبيرة في التحكيم، وليس غريباً على أجواء كأس العالم في قطر، إذ سبق له أن تواجد ومعه الحكمان المساعدان محمد أحمد الحمادي وحسن المهري في النسخة الماضية لكأس العالم، التي أقيمت في روسيا في 2018».

وأشار العاجل إلى أن أجواء الحدث، وتجهيزات كأس العالم، وكيفية التعامل مع تقنية الحكم الفيديو (الفار)، كلها أمور تفرض نفسها، وكل هذه الأمور ليست غريبة على طاقم التحكيم الإماراتي، الذي يعرف كيف يتعامل معها، ويخرج بالمباراة إلى بر الأمان تحكيمياً. وكشف العاجل أنه بحكم أنه زامل محمد عبدالله سنوات طويلة في مجال التحكيم، فإن أبرز ما يميزه هو الثقة بالنفس، والهدوء، والخبرة.

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