تونس تضم العيفة و4 حراس للمرمى في تشكيلة كأس العالم

اختار جلال القادري مدرب تونس اليوم الاثنين تشكيلة نهائية من 26 لاعبا للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم في قطر الأسبوع المقبل وتضمنت اسم بلال العيفة رغم تكهنات باستبعاده.

وذكرت تقارير أمس الأحد أن العيفة مدافع نادي الكويت الكويتي لم يحصل على دعوة الانضمام لتشكيلة تونس، ما تسبب في غضب كبير بين بعض المشجعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن في النهاية أعلن القادري انضمام العيفة للتشكيلة اليوم.

وعلى نحو غير معتاد، اختار القادري أربعة حراس للمرمى بدلا من ثلاثة حراس، وبوجود المخضرم أيمن المثلوثي (البلبولي) إلى جانب أيمن دحمان ومعز حسن والبشير بن سعيد.

وحافظ القادري على العناصر الأساسية في التشكيلة بوجود لاعبين مثل علي معلول ونعيم سليتي ووهبي الخزري ويوسف المساكني.

وستبدأ تونس مشوارها في كأس العالم أمام الدنمرك يوم 22 نوفمبر ضمن منافسات المجموعة الرابعة القوية التي تضم أيضا أستراليا وفرنسا حاملة اللقب.

وجاءت تشكيلة تونس على النحو التالي:

حراس مرمى: أيمن دحمان - معز حسن - أيمن المثلوثي (البلبولي) البشير بن سعيد.

مدافعون: محمد دراجر - وجدي كشريدة - بلال العيفة - منتصر الطالبي - ديلان برون - ياسين مرياح - نادر الغندري - علي معلول - علي عبدي.

لاعبو الوسط: إلياس السخيري - عيسى ليدوني - فرجاني ساسي - غيلان الشعلالي - محمد علي بن رمضان - حنبعل المجبري.

مهاجمون: سيف الدين الجزيري - نعيم سليتي - طه ياسين الخنيسي - أنيس بن سليمان - عصام الجبالي - وهبي الخزري - يوسف المساكني.