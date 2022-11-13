مونديال 2022: إصابة قوية للحارس البولندي دراغوفسكي مع فريقه سبيتسيا

تعرض الحارس البولندي بارتلوميي دراغوفسكي الذي تم اختياره ضمن تشكيلة منتخب بلاده لمونديال قطر المقرر بين 20 الحالي و18 ديسمبر، لإصابة خطيرة في كاحله الأيمن الأحد خلال مباراة فريقه سبيتسيا مع هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي.

وخرج دراغوفسكي من الملعب على حمالة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، ويبدو أن الإصابة ستحرمه من التواجد مع منتخبه في المونديال القطري حيث كان من المفترض لعب دور البديل للحارس الأساسي فويتشيخ شتشيزني.

وتعرض ابن الـ25 عاماً للإصابة القوية خلال تدخله خارج المنطقة الجزاء على مهاجم فيرونا كيفن لازانيا.

وكانت الإصابة قاسية لدرجة أن جميع اللاعبين تهافتوا لطلب تدخل الطاقم الطبي.

وتبدأ بولندا مشوارها في مونديال قطر في 22 الحالي ضد المكسيك ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم السعودية (تلتقيها في 26 منه) والأرجنتين (تلتقيها في 30 منه).