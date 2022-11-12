مدرب فولهام: ميتروفيتش غير جاهز للمونديال رغم انضمامه لقائمة المنتخب الصربي

قال ماركو سيلفا المدير الفني لفريق فولهام الإنجليزي لكرة القدم، إن جاهزية ألكسندر ميتروفيتش تبقى محل شك كبير، رغم اختياره في قائمة المنتخب الصربي، التي تضم 26 لاعبا لخوض بطولة كأس العالم. وسجل ميتروفيتش تسعة أهداف في 12 مباراة في الدوري الإنجليزي مع فولهام هذا الموسم، ولكنه غاب عن المباراة التي خسرها فريقه أمام مانشستر سيتي 1 / 2 بسبب الإصابة.

ويتوقع أن تتسبب إصابة القدم في غياب ميتروفيتش عن مباراة الفريق أمام مانشستر يونايتد المقرر إقامتها غدا، في آخر مباراة لفولهام قبل فترة توقف الدوري بسبب المونديال. وتواجد ميتروفيتش في القائمة التي اختارها المدير الفني للمنتخب الصربي دراجان ستويكوفيتش أمس الجمعة، ولكن سيلفا كشف أن المهاجم صاحب الـ28 عاما مازال يحتاج لفحوص طبية قبل السماح له باللعب في قطر.

وقال سيلفا للصحفيين:"ما يمكنني قوله لكم إنه ربما يتم اتخاذ قرار الاسبوع الجاري بين الجهاز الطبي للمنتخب الصربي وبين جهازنا الطبي". وأضاف :"هذا سيساعد في تحديد ما هو أفضل بالنسبة للاعب، ولنا كناد أيضا لأنه لاعب مهم للغاية". وأكد :"لست الشخص المناسب لقول ما إذا كان اللاعب بإمكانه المشاركة هناك أم لا". وأردف:" ما أعلمه حاليا أنه لم يكن جاهزا للمشاركة في آخر مباراة، ولن يكون جاهزا للمباراة المقبلة، لسوء الحظ معنا".

وسجل ميتروفيتش 50 هدفا في 76 مباراة مع فولهام، بما في ذلك تسجيله ثمانية أهداف في خمس مباريات مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة للمونديال.

وبسؤاله عما سيحدث إذا أوصى فولهام صربيا بأنه ينبغي عدم مشاركة ميتروفيتش، قال سيلفا :"لا نعلم ماذا سيحدث". وأضاف :"ميتروفيتش يرغب أن يلعب في كأس العالم،و أراد أن يكون متاحا لمباراة الأحد أمام مانشستر يونايتد، وأراد أن يلعب أمام مانشستر سيتي". وأردف:" هذا هو الوضع ، الأمر لا يتعلق فقط برغبته في التواجد هناك. يجب انتظار قرار الجهاز الطبي. بعدها، سنتخذ القرار سويا". وتشارك صربيا في منافسات كأس العالم كدولة مستقلة للمرة الثالثة، وتلعب في المجموعة السابعة بجانب منتخبات البرازيل، والكاميرون، وسويسرا. يُذكر أن صربياأصبحت دولة مستقلة بعد تفكك يوغوسلافيا في أوائل حقبة تسعينيات القرن الماضي.

