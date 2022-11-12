كوستاريكا عازمة على "قهر العمالقة" مجددا في كأس العالم

قال كيندال واطسون مدافع كوستاريكا إن منتخب بلاده يسعى لتكرار التاريخ في كأس العالم بقطر والتأهل من "مجموعة الموت" إلى أدوار خروج المغلوب. وحطمت كوستاريكا التوقعات في نسخة 2014 وتصدرت مجموعة تضم إيطاليا وإنجلترا وأوروجواي قبل أن تهزم اليونان في دور 16، وخرجت بركلات الترجيح أمام هولندا في دور الثمانية لتختتم أفضل مشوار لها بكأس العالم.

وهذا العام أوقعت القرعة كوستاريكا في المجموعة الخامسة مع منتخبين من القوى العظمى في أوروبا، إسبانيا وألمانيا، الفائزين بكأس العالم في 2010 و2014 على الترتيب، بجانب اليابان وهي من أقوى منتخبات آسيا. وتبدأ كوستاريكا مشوارها أمام إسبانيا يوم 23 نوفمبر.

وأبلغ واطسون الصحفيين "كثير من الأشخاص قالوا إننا مجانين للتفكير في التقدم بالبطولة وأن نصبح أبطالا، لكن يمكن للمجانين تحقيق أشياء رائعة". وأضاف "نحن مستعدون ذهنيا، مواجهة إسبانيا ليست سهلة لأنه منتخب قوي جدا، لكننا اجتهدنا كثيرا لخوض بطولة جيدة، لذا لماذا لا يمكننا أن نقهر العمالقة مجددا؟ سنجتهد إلى أقصى درجة ممكنة، لا أعتقد أنه يوجد مستحيل".

وامتدح المهاجم جويل كامبل مشاعر رفاقه بالمنتخب، وقال إنه يرى التكافؤ مع اللاعبين المنافسين. وأوضح كامبل الذي يشارك في كأس العالم للمرة الثالثة "هم لاعبون مثلنا، يملك كل لاعب يدين وقدمين ورأسا، ليسوا كائنات فضائية. "يجب أن نحترمهم بالتأكيد، هم لاعبون بارعون ونحن أيضا".

وتلعب كوستاريكا أمام العراق يوم الخميس في آخر مباراة ودية قبل السفر إلى الدوحة.