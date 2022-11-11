مونديال 2022: تمديد عقد مدرب السنغال حتى 2024

أعلن أمس الاتحاد السنغالي لكرة القدم تمديد عقد مدربه الوطني أليو سيسيه حتّى عام 2024، وذلك قبل الاعلان عن القائمة النهائية للاعبين المشاركين في مونديال قطر اليوم. وغرد الاتحاد المحلي للعبة "يرّحب الاتحاد السنغالي لكرة القدم بتمديد عقد المدرب الوطني أليو سيسيه". وتابع متحدثاً عن سيسيه من دون تحديد قيمة العقد "بطل إفريقيا 2022، سيكون مسؤولاً عن الفريق الأوّل حتى عام 2024".

ويتولى سيسيه تدريب "أسود تيرانغا" منذ مارس 2015. سمح له هذا الاستقرار النادر ببناء تشكيلة صلبة قادها إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2017، وإلى نهائي 2019، قبل أنّ يكرس في عام 2022 في أول ألقاب السنغال التي خسرت أيضاً نهائي عام 2002 الذي حمل خلاله سيسيه شارة القيادة. وخرج منتخب "أسود تيرانغا" من الدور ربع النهائي في مونديال 2022، ومن الدور الأول في مونديال روسيا 2018. وتستهل السنغال حملتها في قطر بمواجهة هولندا في 21الشهر الحالي، ضمن المجموعة الاولى الى جانب الدولة المضيفة قطر والاكوادور.