تعرف على الجوائز المالية للفرق المشاركة في كأس العالم

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

رصدت اللجنة المنظمة لكأس العالم مبالغ مالية للفرق المشاركة في كأس العالم من أول مباراة إلى المباراة النهائية التي تقام الأحد بين فرنسا وكرواتيا، ولم تقتصر الجوائز المالية على الفرق الفائزة فقط أو الفرق التي تصعد من الأدوار الأولى إلى المباريات الإقصائية، بل يكافأ الفيفا كل الفرق التي تشترك في البطولة حتى وإن خسرت كل مبارياتها.

وعلى المستوى العربي لمنتخبات مصر والسعودية وتونس والمغرب وهي قد ودعت البطولة من الدور الأول جميعاً فقد حصل كل منتخب على 8 مليون دولار، وهي الحصة التي تنالها المنتخبات المشاركة وودعت البطولة من الدور الأول.

أما المنتخبات التي صعدت إلى دور الـ 16 فيحصل كل منتخب على 12 مليون دولار، وتصل مكافأة الدور ربع النهائي إلى 16 مليون دولار، أما المنتخبات الأربعة الكبرى في المونديال فيحصل صاحب المركز الرابع على 22 مليون دولار، ويحصل صاحب المركز الثالث على مبلغ 24 مليون دولار أمريكي، أما طرفي المباراة النهائية فتكون المباراة على مبلغ 10 مليون دولار حيث يحصل الوصيف على مبلغ 28 مليون دولار، بينما يحصل البطل على مبلغ 38 مليون دولار أمريكي.