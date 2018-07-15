4 نجوم لعبوا نهائي الأبطال سيظهرون في ختام المونديال

المصدر: جوني جبور ــ دبي

تتجه أنظار عشاق الكرة حول العالم، في السابعة من مساء اليوم، بتوقيت الإمارات إلى استاد موسكو، لمشاهدة الفصل الأخير من بطولة كأس العالم 2018، في مباراة تجمع بين طرفيها المنتخب الكرواتي الطامح للقبه العالمي الأول تاريخياً، مع فرنسا الساعية لتكرار إنجاز 1998، ومعانقة المجد الكروي للمرة الثانية، إلا أن ما يميز مسك ختام المونديال الروسي ظهور أسماء لاعبين في تشكيلة المنتخبين سبقت لهم، أواخر شهر مايو الماضي، المواجهة في نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي جمع ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي، وانتهى بالإنجاز الـ13 للفريق الملكي، والثالث على التوالي في البطولة الأوروبية.

على الجانب الكرواتي، يعتمد المدرب زلاتكو داليتش على خدمات ثنائي ريال مدريد: لوكا مودريتش، وزميله في النادي الملكي ماتيو كوفاسيتش، وعلى الرغم من وجود ماتيو كوفاسيتش على دكة بدلاء ريال مدريد في نهائي استاد كييف في البطولة الأوروبية، فإن خبراته المكتسبة من النادي الملكي قد تشجع مدرب المنتخب زلاتكو على إشراكه في ختام المونديال.

وفي المقابل، تبدو حظوظ صانع ألعاب ريال مدريد ومنتخب كرواتيا لوكا مودريتش قوية، للمنافسة على لقب الكرة الذهبية، خصوصاً إذا نجح مع زملائه في المنتخب في تحقيق الحلم، والفوز بكأس العالم للمرة الأولى تاريخياً.

وفي المنتخب الفرنسي، يعود اسم ريال مدريد للظهور مجدداً، عبر المنقذ رافاييل فاران، الذي قاد منتخب الديوك لبلوغ نصف نهائي مونديال الحلم، بتسجيله هدف الفوز لفرنسا على الأوروغواي في لقاء ربع النهائي، خصوصاً أن فاران سيخوض النهائي ضد لاعب ليفربول الإنجليزي، ووصيف أوروبا ديان لوفرين.