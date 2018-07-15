داليتش: كرواتيا جاهزة لحدث مزلزل

المصدر: موسكو - رويترز

أكد مدرب كرواتيا، زلاتكو داليتش، أمس، عدم وجود مخاوف من إصابات كبيرة قبل خوض نهائي كأس العالم لكرة القدم أمام فرنسا، اليوم، بعدما لعب فريقه ثلاث مباريات متتالية من 120 دقيقة، وسط ترقب البلد الصغير لحدث مزلزل.

وتابع داليتش: «الفوز أو الخسارة سيكونان حدثا مزلزلاً، وهذا يمنحنا القوة والحافز، ربما لا توجد لحظة أفضل من هذه في مسيرة لاعب أو مدرب، ومهما حدث سنكون سعداء ونشعر بالفخر لأننا كنا نستحق هذا».

وقال: «لا أفكر كثيراً في الإحصاءات أو المواجهات المباشرة، سنخوض النهائي، وبغض النظر عن هوية المنافس نريد الاستمتاع وبذل أقصى جهد».