رونالدو تقاسم مع ميسي «الحلوة والمرة».. ويغادر مدريد شامخاً

المصدر: محمد الحتو ــ دبي

تصدر نبأ انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي، مقابل 105 ملايين يورو وراتب سنوي قدره 30 مليوناً حتى 2022، المشهد الكروي العالمي، وخطف الأضواء حتى من العرس الكبير «مونديال روسيا»، للشعبية الجارفة التي يتمتع بها «الدون» بصفته المنافس الحقيقي الوحيد لغريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي تقاسم معه الحلوة والمرة في الملاعب الإسبانية والأوروبية، وحتى جائزة الكرة الذهبية منذ ظهوره للمرة الأولى بالقميص الملكي عام 2009.

5 ألقاب لدوري الأبطال في رصيد رونالدو 4 منها مع الريال. 119 تمريرة مساعدة من رونالدو لزملائه أسفرت عن أهداف. 70 هدفاً سجلها كريستيانو بالرأس في 438 مباراة.

تسع سنوات مرت بلمح البصر، توّج فيها رونالدو بلقب «الليغا» مرتين، ورفع كأس دوري أبطال أوروبا «أم الأذنين» أربع مرات في خمس سنوات، وعانق الكرة الذهبية في أربع مناسبات ليضيفها إلى الكرة الأولى التي نالها مع فريقه السابق مانشستر يونايتد، ويقول لـ«البرغوث»: «أنا هنا»! على طريقة احتفاله الشهير لدى تسجيله أروع الأهداف.

رونالدو سيرحل عن القلعة البيضاء بأرقام خالدة، إذ يعتبر الهداف التاريخي لنادي ريال مدريد بتسجيله 450 هدفاً في 438 لقاء خلال تسعة مواسم، بمعدل يتجاوز هدفاً في المباراة الواحدة متجاوزاً النجم السابق راؤول غوانزليس (323 هدفاً) في 16 موسماً، وكشفت إحصائية لصحيفة «ماركا» الإسبانية أن كريستيانو سجل 70 هدفاً بالرأس، و299 هدفاً بالقدم اليمنى، و81 هدفاً باليسرى، والمثير للدهشة أيضاً أنه صنع أهدافاً بـ119 تمريرة مساعدة!

ويتربع «الدون» على الأرقام القياسية في دوري أبطال أوروبا، حيث يعتبر أكثر اللاعبين فوزاً باللقب خمس مرات، ويتصدر قائمة الهدافين في تاريخ البطولة برصيد 123 هدفاً متفوقاً على ميسي، ولديه فيها رقم غير مسبوق بتسجيله في 11 مباراة على التوالي في النسخة الماضية، كما ظفر بلقب الهداف سبع مرات، واحدة مع مانشستر يونايتد، وست مع ريال مدريد، فضلاً عن كونه يملك المراكز الثلاثة الأولى في الأرقام القياسية لعدد الأهداف في موسم واحد بـ17 هدفاً و16 هدفاً و15 هدفاً خلال مواسم 2013 - 2014، 2015 - 2016، و2017 - 2018، وأحرز سبع ثلاثيات «هاتريك» وهو رقم قياسي يتقاسمه مع ميسي في البطولة الأوروبية. كل هذه الأرقام والشعبية الكبيرة لرونالدو، انعكست إيجاباً على أسهم يوفنتوس في بورصة ميلانو بنسبة 5.71%، وذلك بعد وقت قصير من الإعلان عن الصفقة لتبلغ أعلى مستوى لها منذ عام، أما على الصعيد الفني فلا يوجد من يقف في وجه «السيدة العجوز» في الملاعب الإيطالية، ما يعني أن رونالدو (33 عاماً) اتخذ القرار الصحيح ليختم مسيرته في نادٍ يبقيه تحت الأضواء الأوروبية والعالمية، لأنه لاعب يعشق البقاء في القمة، فهل ينجح مع يوفنتوس ويقوده للقب الأبطال الغائب عن خزائنه منذ 22 عاماً؟

أرقام «الدون» مع الريال

البطولات

دوري أبطال أوروبا: 4 مرات.

الدوري الإسباني: مرتان.

كأس ملك إسبانيا: مرتان.

كأس السوبر الإسباني: مرتان.

كأس العالم للأندية: 3 مرات.

كأس السوبر الأوروبي: 3 مرات.

الأهداف

موسم 2009-2010: 33 هدفاً.

موسم 2010-2011: 53 هدفاً.

موسم 2011-2012: 60 هدفاً.

موسم 2012-2013: 55 هدفاً.

موسم 2013-2014: 51 هدفاً.

موسم 2014-2015: 61 هدفاً.

موسم 2015-2016: 51 هدفاً.

موسم 2016-2017: 42 هدفاً.

موسم 2017-2018: 44 هدفاً.