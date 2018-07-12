كورتـــوا: المنتخب الفرنسي ليس أفضل منا.. وأداؤهم غير ممتع

المصدر: سان بطرسبرغ - د.ب.أ

أعرب نجم المنتخب البلجيكي لكرة القدم إيدن هازارد وزميله حارس المرمى تيبو كورتوا عن غضبهما واستيائهما الشديد من أسلوب لعب المنتخب الفرنسي خلال مباراة الفريقين بالمربع الذهبي لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وتغلب المنتخب الفرنسي على نظيره البلجيكي 1 - صفر، أول من أمس، على استاد «كريستوفسكي» بمدينة سان بطرسبرغ الروسية في الدور قبل النهائي للمونديال، ليحجز المنتخب الفرنسي مكانه في المباراة النهائية للبطولة يوم الأحد المقبل، فيما يخوض المنتخب البلجيكي يوم السبت المقبل مباراة تحديد المركز الثالث.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، ثم سجل المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي هدف التقدم للمنتخب الفرنسي في الدقيقة 51 بضربة رأس.

ودافع المنتخب الفرنسي بعمق هائل وحاول مباغتة منافسه عن طريق الهجمات المرتدة السريعة، فيما فشل المنتخب البلجيكي في التغلب على دفاع فرنسا.

وصرح كورتوا لصحيفة «هيت نيوزبلاد» البلجيكية قائلاً: «المنتخب الفرنسي لعب كرة قدم مضادة، لم أرَ المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو بعيداً جداً عن مرمى فريقه».

وأوضح: «من حقهم اللعب بهذه الطريقة لأنهم يعلمون أننا نواجه صعوبة في التعامل مع هذه الطريقة، ولكن هذا الأداء ليس ممتعاً، هذا الفريق لم يكن أفضل منا، المنتخب الفرنسي دافع جيداً. كان هذا هو كل شيء. التفاصيل حسمت المباراة. فعلياً كنت أفضل عبور البرازيل بدلاً من فرنسا».

واتفق هازارد مع زميله في صفوف تشيلسي الإنجليزي والمنتخب البلجيكي. وقال هازارد: «أفضل الخسارة مع هذا الفريق البلجيكي على الفوز مع هذا الفريق الفرنسي».

وقال كورتوا: «كونيا لم يقدم أداء جيداً في إدارة المباراة. أهدر لاعبو فرنسا الكثير من الوقت. والحكم لم يطلق صفارته أيضاً عند إعاقة إيدن (هازارد)».