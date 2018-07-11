تعرف إلى.. أبرز ردود أفعال منتخبي فرنسا وبلجيكا بعد المباراة

المصدر: سان بطرسبورغ-أ.ف.ب.

في ما يلي أبرز التصريحات بعد بلوغ منتخب "الديوك" المباراة النهائية للمرة الثالثة في تاريخه في غضون 20 عاما، بعد الاولى عام 1998 على ارضه عندما توج باللقب الاول والوحيد حتى الان، والثانية في 2006 في الكانيا عندما خسر امام ايطاليا بركلات الترجيح:



- مدرب فرنسا ديدييه ديشان - " أنا سعيد جدا للاعبين، انهم شباب ولكنهم أظهروا شخصيتهم وعقليتهم. سنخوض المباراة النهائية. (أشعر) بالكثير من الفخر في مجموعتي، نحن معا منذ 49 يوما. (خسارة المباراة النهائية) قبل عامين (في كأس اوروبا 2016) لم نهضمها بعد، لا زلنا نفكر فيها. لذلك سنرى غدا بهدوء من سنواجه (في المباراة النهائية)".



- مسجل الهدف الفرنسي صامويل أومتيتي: أنجزوا المهمة عام 1998 ونحن الان بصدد إنجاز مهمتنا، وصنع تاريخنا ونحن نفعل ذلك بشكل جيد في الوقت الحالي.



- لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا: إنجاز جميل... هذا كل ما يمكنني قوله. كنت سعيدا في كأس أوروبا 2016. قمنا بشيء غير عادي بفوزنا على ألمانيا في الدور نصف النهائي، ثم خسرنا المباراة النهائية، لا يجب ان يتكرر ذلك هنا في روسيا.



- مدرب بلجيكا الاسباني روبرتو مارتينيز: فرنسا كانت ترغب في استغلال الهجمات المرتدة من خلال سرعة كيليان مبابي وانطوان غريزمان، راقبنا ذلك، وكنت سعيدا جدا، لم نر هجمات مرتدة خطرة. استحوذنا على الكرة لكن يجب الاشادة بالدفاع الفرنسي. افتقرنا الى السحر أمام المرمى، وهوغو لوريس قام بتصديات رائعة.



- قائد بلجيكا إدين هازارد: كنا على الارجح أفضل فريق في كأس العالم. وقعنا في مواجهة فريق قوي، الفريق الفرنسي الذي على الارجح لا يلعب كرة قدم جميلة، ولكنه قوي دفاعيا ويسجل عندما تسنح أمامه فرصة او فرصتان. نحن مستاؤون جدا.



- حارس مرمى بلجيكا تيبو كورتوا: كانت مباراة محبطة، ولم تلعب فرنسا أي شيء، لعبت في الدفاع بأحد عشر لاعبا على بعد 40 مترا من مرماهم. لعبت على الهجمات المرتدة بقيادة (كيليان) مبابي السريع جدا.