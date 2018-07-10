مشاهدة نهائي كأس العالم في دبي بـ 26 ألف دولار

المصدر: محمد أبو إسماعيل - دبي

أطلق إحدى فنادق دبي الفاخرة تجربة جديدة من أجل مشاهدة نهائي كأس العالم والذي سيقام يوم السبت القادم في روسيا، والتجربة لن تكون بالسفر إلى ملعب المباراة النهائية أو الجلوس في المقصورة الرئيسية للإستاد، وإنما ستكون هنا في دبي من داخل الفندق وتفصيلاً ذكرت شبكة CNN في خبر لها اليوم ان فندق فيرومنت دبي يقدم تجربة استثنائية مشاهدة نهائي كأس العالم في روسيا بقيمة تصل إلى أكثر من 100 ألف درهم.

ووصف التقرير التجربة والتي ستكون داخل الجناح الأكبر في الطابق الـ34، حيث سيتحول الجناح الفخم إلى ملعب كرة قدم لاستقبال ستة نزلاء أصدقاء بداخله، لليلة واحدة مفعمة بالخدمات والتجارب الرياضية التي تتماشى مع روح كأس العالم.

وقال: "تبدأ التجربة برحلة إلى الفندق في سيارة "هامر" ليموزين، حيث يصل الضيوف إلى جناح "إمبيريال" لكبار الشخصيات، والذي سيتحول إلى مساحة مغطاة بالعشب الأخضر، وطاولة كرة قدم "فوسبول" وألعاب واقع افتراضي تجعل من النزلاء لاعبي كرة قدم".

وأضاف التقرير، "ستتوفر داخل الجناح أيضاً شاشة عرض للمباراة النهائية، يبلغ حجمها 260 سنتمتراً، بينما سيرافق النزلاء خادماً شخصياً يرتدي زي حكم مباراة، فضلاً عن شيف شخصي متوفر عند الطلب في أي وقت كما توفر التجربة أيضاً خدمات مصور فوتوغرافي شخصي من أجل توثيق تجربة النزلاء".

و"تنتهي التجربة في اليوم الثاني، إذ توفر للنزلاء فرصة قيادة سيارات رياضية فاخرة للعودة إلى منازلهم، منها "لامبورغيني" و"ماكلارين،" التي تتناسب مع الحياة الفاخرة في المدينة".

واختتم التقرير عن قيمة التجربة التي تتخطى 100 ألف درهم، وتابع: "رغم أن تجربة كهذه تبدو وكأنها فرصة من العمر لعشّاق كرة القدم والرفاهية، إلّا أنها حتماً لا تأتي بشكل مجاني، بل وتكلّف مبلغاً طائلاً، يبلغ مائة ألف درهم، أي أكثر من 27 ألف دولار للتجربة الكاملة".