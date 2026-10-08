برنامج تدريب زراعي لنزلاء ونزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل

وقّعت دائرة القضاء في أبوظبي مذكرة تفاهم مع مجموعة «سلال»، الرائدة في مجال المنتجات الغذائية والتكنولوجيا الزراعية في إمارة أبوظبي، لإطلاق برنامج تدريب زراعي تخصصي يستهدف نزلاء ونزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل، لتمكينهم من اكتساب خبرات مهنية متقدمة تعزز جهود إعادة تأهيلهم ودمجهم الفاعل في المجتمع.

وقّع مذكرة التفاهم كل من وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار يوسف سعيد العبري، والرئيس التنفيذي لمجموعة «سلال»، ظافر راشد القاسمي، وذلك على هامش المشاركة في الأسبوع العالمي للغذاء 2026، المقام في مركز أدنيك أبوظبي، خلال الفترة السادس إلى الثامن من أكتوبر الجاري.

وأكد المستشار يوسف العبري أن هذه المبادرة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الهادفة إلى تطوير برامج تأهيل نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يضمن تزويدهم بمهارات حرفية ومهنية تمكنهم من العودة كأفراد منتجين في المجتمع.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «سلال»، ظافر راشد القاسمي: «يشكّل هذا البرنامج رحلة تحول لمساعدة النزلاء والنزيلات على اكتساب مهارات مفيدة تدعم إعادة اندماجهم في المجتمع».

ويركز البرنامج التدريبي الذي يمتد على مدار 12 شهراً على تزويد المشاركين بالمهارات العملية والخبرات المعرفية في مجالات الزراعة المستدامة والتكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في دعم جهود التأهيل، وإتاحة فرص جديدة للاندماج الاقتصادي والاجتماعي الفاعل بعد انقضاء مدة المحكومية.

ويتضمن البرنامج التدريبي الشامل تمكين المشاركين من اكتساب خبرات عملية في أحدث التقنيات الزراعية بالاستناد إلى نموذج «مدارس المزارعين الحقلية»، إذ سيتم تدريب النزلاء على زراعة مجموعة متنوعة من المحاصيل عبر مسار تدريبي يبدأ من إعداد الشتلات وتجهيز الأراضي وصولاً إلى الحصاد، إضافة إلى دعم مهارات ريادة الأعمال، على أن تُقدم الجلسات بإشراف خبراء «سلال» مرتين أسبوعياً لضمان التعلم المستمر، مع منح المشاركين شهادات معتمدة تفتح أمامهم فرصاً وظيفية مستقبلاً.