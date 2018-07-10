جيرو يبحث عن هدف أول

المصدر: موسكو - د.ب.أ

سرق كيليان مبابي الأضواء، خلال المباراة التي جمعت المنتخب الفرنسي بنظيره الأرجنتيني في دور الـ16 من المونديال، وحصل أنطوان غريزمان على لقب أفضل لاعب في المباراة أمام أوروغواي في دور الثمانية.

فهل حان دور أوليفييه جيرو، للحصول على لقب أفضل لاعب في المباراة أمام المنتخب البلجيكي، اليوم، في الدور قبل النهائي؟

ولم يضع جيرو بصمته بتسجيل هدف للمنتخب الفرنسي، خلال مشواره نحو الدور قبل النهائي، لكن لايزال جيرو يقود هجوم المنتخب الفرنسي في روسيا.

وتساءل البعض: لماذا فضل المدرب ديديه ديشان بقاءه في الفريق في المقام الأول، وعدم استدعائه للاعبين أمثال أنتوني مارسيال، وألكسندر لاكازيتي، والمغضوب عليه كريم بنزيمة.

ومع ذلك، يظل إسهام جيرو مهماً للفريق، كنقطة محورية في اللعب الهجومي.

ويتطلع جيرو إلى تسجيل هدف، ليضع نفسه أمام الفرنسي العظيم زين الدين زيدان، في قائمة أفضل هدافي المنتخب الفرنسي.

ويحتل جيرو المركز الرابع مناصفة مع زيدان، حيث سجل 31 هدفاً في 79 مباراة، خلف تييري هنري (51 هدفاً)، وميشيل بلاتيني (41 هدفاً)، وديفيد تريزيغيه (34 هدفاً)، ويأتي خلف جيرو لاعبون أمثال جاست فونتين، وجان بيير بابان، ويوري دجوركاييف.

ولم يشارك جيرو أساسياً في المباراة الافتتاحية للمنتخب الفرنسي، التي فاز بها 2-1 على أستراليا، لكنه شارك في الدقيقة 70 بدلاً من غريزمان.

وقال مدرب منتخب فرنسا ديشان: «ربما لا يملك أسلوباً متوهجاً مثل لاعبين آخرين، لكن الفريق يحتاجه في كل مباراة حتى لو لم يسجل».

وأضاف: «إنه مفيد في الهجوم، لكن أيضاً في الألعاب الهوائية وفي الدفاع يفعل أشياء كثيرة ليكون الفريق متوازناً».

وتابع: «يستفيد اللاعبون الآخرون من وجوده، لأنه يجذب اهتمام المدافعين».

ويعتبر جيرو قوياً في الألعاب الهوائية، حيث يبلغ طوله 1.93 متر، ويمكنه أن يحتفظ بالكرة.