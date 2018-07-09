بالفيديو.. لوكاكو "الفقير" الذي عادل انجاز مارادونا

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

أصبح مهاجم منتخب بلجيكا لوكاكو، حديث العالم الفترة الأخيرة عقب التألق الكبير مع منتخب بلاده واحراز أربعة أهداف حتى الأن وهو ما كان سببا للحديث عن معاناة اللاعب منذ الصغر، حيث قال اللاعب البلجيكي في عمود نشره على منصة «ذا بلايرز تريبون» الإعلامية على الإنترنت: «عندما رأيت والدتي تمزج اللبن بالماء أدركت أن كل شيء انتهى».

وكانت الصعوبات التي واجهها هذا الطفل الصغير، ذو الأصول الكونغولية، صاحبة الفضل الأول في تحديد طموحه في كرة القدم، ويعتبر لوكاكو، الذي يواجه مع بلجيكا المنتخب الفرنسي غداً الثلاثاء، في دور الثمانية لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا، منذ وقت طويل الهداف التاريخي لبلاده. وقام المهاجم البلجيكي (25 عاماً) بنشر عموده الذي يحمل اسم «لديّ أشياء لأقولها»، خلال الأيام الأولى لمشاركته مع منتخب بلاده في المونديال.

وإذا كان لوكاكو قد عانى في طفولته الفقر المدقع، فهو الآن وبعد أن بلغ الـ25 من العمر أصبح يقارن باللاعبين الأفضل في كرة القدم العالمية، ووصف لوكاكو كفاحه ومسيرته قائلاً: «كنت في مهمة"، ونجح اللاعب خلال كأس العالم الحالية في معادلة رقم الأسطورة الأرجنتينية مارادونا، بعدما أحرز هدفين في مباراة واحدة مرتين في كأس العالم وهو الرقم المسجل باسم مارادونا منذ عام 1986

ويعد الوصول لنهائي المونديال في 15 يوليو الجاري بالعاصمة الروسية موسكو هو الهدف الأكبر الذي يسعى هذا الجيل الذهبي لبلجيكا لتحقيقه.

وأكمل لوكاكو قائلاً: «كل مباراة لعبتها كانت بمثابة نهائي، عندما كنت ألعب في الحديقة وأنا طفل صغير كانت مباراة نهائية أيضاً». وفي روسيا يتطلع لوكاكو لخوض نهائي آخر، ولكن من نوع فريد، ليس من أجله فقط، ولكن من أجل أناس آخرين أيضاً