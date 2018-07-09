6 مليارات دولار عائدات «فيفا» من «روسيا 2018»

المصدر: جوني جبورـــ دبي

كشف تقرير نشره موقع «روسيا بزنيس» أن عائدات الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ «فيفا» ارتقت بصورة كبيرة في مونديال روسيا 2018 لتسجل رقماً قياسياً غير مسبوقاً يصل إلى 6.1 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن لدى الـ «فيفا» عدة طرق لجني أرباحها، كبيع حقوق البث التلفزيون، وحقوق التسويق، والتراخيص وعائدات بيع التذاكر، وركز التقرير إلى أن عائدات الاتحاد الدولي لكرة القدم من المونديال الروسي شهدت ارتفاعاً بنسبة أكبر من 10% مقارنة بالعائدات التي سجلت في نسخة البرازيل 2014 التي قدرت عائدات الـ «فيفا» خلالها بـ 4.8 مليار دولار.

وأضاف التقرير إن إيرادات حقوق البث التلفزيوني في مونديال روسيا زادت بنسبة أثنين بالمائة لتصل قرابة ثلاثة مليارات دولار، في يحن جلبت صفقات رعاية الـ «فيفا» 200 مليون دولار إضافية لخزائن الاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك في ظل تعزز هذا النمو من خلال مجموعة كاملة من الصفقات مع المستثمرين الصينيين، حيث قامت سبع شركات صينية من أصل 20 شركة بتمويل البطولة.