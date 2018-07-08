الاتحاد البرازيلي يحدد موقفة من استمرار المدرب تيتي بعد إخفاق المونديال

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

عرض الاتحاد البرازيلي لكرة القدم على مدرب المنتخب تيتي البقاء في منصبه لفترة لا تقل عن أربعة أعوام، وذلك رغم الخروج من الدور ربع النهائي لكأس العالم 2018 الذي تستضيفه روسيا، وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أن اتحاد اللعبة يرغب في استمرار لتيتي خاصة وأن المنتخب البرازيلي على أعتاب بطولة كوبا أمريكا والتي تستضيفها البرازيل.

ويتولى تيتي (57 عاما) تدريب المنتخب البرازيلي منذ 2016، وقاد عملية إعادة بنائه بعد النهاية المذلة لمشوار السيليساو في مونديال 2014 الذي استضافته البرازيل، بالخسارة في نصف النهائي أمام ألمانيا 1-7، وفي مونديال روسيا 2018، خسر المنتخب البرازيلي أمام بلجيكا 1-2 في الدور ربع النهائي، علما أن هذه الخسارة كانت الأولى للسيليساو منذ 13 شهرا.

وأشارت الصحفية إلى أن المدرب طلب "بعض الوقت" قبل الرد على اقتراح الاتحاد، وذلك لأنه يرغب قبل أي شيء آخر في "التواجد مع عائلته وأخذ بعض الوقت للتفكير"، وأكدت الصحيفة أن تيتي، لم يتحدث عن موعد للرد، إلا أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم واثق من أن رده سيكون إيجابيا، وكان المنتخب البرازيلي يسعى في المونديال الروسي، إلى تعزيز رقمه القياسي وإحراز اللقب للمرة السادسة في تاريخه والأولى منذ 2002.