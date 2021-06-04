المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

اعتمدت الأمم المتحدة يوم الثالث من يونيو من كل عام؛ ليكون اليوم العالمي للدراجات الهوائية، والذي يهدف إلى التوعية حول الفوائد المتعددة لاستخدام الدراجة لأغراض النقل والترفيه.

تعتبر الدراجة وسيلة نقل مستدامة ورخيصة التكاليف ولها أثر إيجابي على البيئة, ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية فإن الهياكل العمرانية المأمونة المخصصة للمشاة وراكبي الدراجة الهوائية هي كذلك سبيل لتحقيق المساواة الصحية

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