صور مذهلة لحيوانات "ألبينو"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم



وتعد الحيوانات الألبينو من أندر الحيوانات الموجودة على سطح الأرض، ما يجعلها محط اهتمام واقتناء لدى المحبين والشغوفين بعالم الحيوان، مما دفع بعض الدول لتخصيص حدائق ومحميات طبيعية للحفاظ عليها من الانقراض.

تواجه هذه الحيوانات عقبات في لحياة البرية وغالبًا ما يكون لديهم ضعف في الرؤية، مما يضعهم في وضع غير مؤهل للبحث عن الطعام وتجنب الخطر.في بعض الحالات، يجدون صعوبة في العثور على شريك وعدم قدرتهم على التمويه بأنفسهم يجعلهم عرضة للمفترسين.

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