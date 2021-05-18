«تاوكتا» يعمق جراح الهند المنهكة بـ«كورونا»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم



لقي 21 شخصاً على الأقل حتفهم، واعتُبر 96 في عداد المفقودين، اليوم الثلاثاء، بعدما اجتاح إعصار عنيف مناطق غربي الهند ما فاقم معاناة ملايين الأشخاص وسط موجة كارثية من فيروس «كورونا» المستجد..

وانقطعت الكهرباء عن مئات آلاف الأشخاص بعد أن ضرب الإعصار «تاوكتا»، أحد الأعاصير القوية التي يتزايد عددها في بحر العرب والتي نسبت إلى التغير المناخي، سواحل ولاية غوجارات، مساء الاثنين.

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