قرعة دور الـ 16 لكأس رئيس الدولة تسحب اليوم في أبوظبي

ينظم اتحاد كرة القدم، اليوم، مراسم قرعة دور الـ16 من بطولة كأس رئيس الدولة لكرة القدم للموسم الرياضي 2026-2027، في منارة السعديات بأبوظبي، بمشاركة 16 فريقاً، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، بحضور ممثلي الاتحاد والأندية المشاركة وعدد من الشخصيات الرياضية والإعلامية.

وتترقب الأندية نتائج القرعة التي ستحدد أماكن وأطراف المواجهات في دور الـ16 الذي يقام بنظام خروج المغلوب، فيما يقام الدور ربع النهائي ونصف النهائي بالنظام نفسه، ولكن على ملاعب محايدة.

ويدخل العين النسخة الجديدة مدافعاً عن لقبه الذي توج به الموسم الماضي، بعدما تغلب على الجزيرة 4-1 في المباراة النهائية، ليحرز اللقب الثامن في تاريخه، ويؤكد حضوره ضمن أبرز الأندية المتوجة بالبطولة، فيما يسعى إلى مواصلة نجاحاته والاحتفاظ بالكأس للموسم الثاني على التوالي.

بينما تسعى بقية الأندية إلى المنافسة على الكأس، خصوصاً شباب الأهلي والشارقة والوصل والوحدة والجزيرة، في الوقت الذي يأمل فيه ممثلا دوري الدرجة الأولى تحقيق نتائج إيجابية أمام أندية المحترفين.

وتشهد القرعة مشاركة 14 فريقاً من دوري المحترفين، إلى جانب الفجيرة والعروبة ممثلي دوري الدرجة الأولى، بعدما نجح الفريقان في حجز بطاقتي التأهل من التصفيات التمهيدية، حيث تغلب الفجيرة على دبا الحصن بركلات الترجيح 6-5، عقب التعادل 1-1، فيما تفوق العروبة على العربي بهدفين دون مقابل، ليكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى دور الـ16.