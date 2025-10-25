شكوى

شكا مهاجم أجنبي يلعب في دوري أدنوك للمحترفين إلى إداري الفريق الأول ضعف أداء صانع الألعاب، وعدم صناعته الفرص الهجومية، ما حرمه إمكانية تسجيل الأهداف، مطالباً إياه بإبلاغ المدرب بذلك، إلا أن الإداري لم يوافقه الرأي، وطالبه بالاعتماد على نفسه.

الهاتف

كشف لاعب دولي انضم أخيراً إلى أحد المنتخبات الوطنية في الفئات العمرية أن أهم نصيحة تلقاها من والده، الذي كان لاعباً دولياً أيضاً، هي أن يقلل من استخدام الهاتف، واصفاً إياه بأنه يشتت التركيز الذي يعد مهماً جداً في مسيرة اللاعب.

تحفيز

بادر مدرب فريق يلعب في دوري الدرجة الأولى إلى تقديم هدية مالية - اقتطعها من راتبه الشخصي - لأحد لاعبي الفريق الأول، الذي يواصل تقديم مباريات جيدة، تحفيزاً منه له لمواصلة مردوده الفني، رغم أن راتب المدرب يُعد محدوداً.

مشجع

استغرب مشجعون مشاهدة زميل سابق لهم يؤازر أي فريق يزور ملعبهم وبقوة، بعد أن كان أبرز مشجعي فريقهم منذ سنوات، دون أن يتعرفوا إلى سبب ذلك، رغم أن نتائج الفريق تحسنت كثيراً.

تشكيلة

أكد إداري فريق ينافس في دوري الدرجة الأولى أن فريقه يمتلك أفضل مدربي الدوري، لكنه أخطأ في وضع التشكيلة التي لعب بها الفريق مباراته المهمة، ما عرّضه للخسارة، مؤكداً أن ذلك يعكس ضعف قراءة المدرب إمكانات اللاعبين.

