النمر: مواجهة السعودية أو العراق أفضل إعداد للمنتخب قبل الملحق

قال المدرب الوطني، عبدالمجيد النمر، إن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، بقيادة المدرب الروماني أولاريو كوزمين، وقف على جاهزية اللاعبين من خلال المباراتين الوديتين اللتين خاضهما المنتخب، أخيراً، في معسكره بالنمسا، أمام فريقي ليتشي الإيطالي وبرافو السلوفيني، مبيناً أن مواجهة السعودية أو العراق تمنح «الأبيض» أفضل طريقة للإعداد قبل ملحق المونديال.

وكان المنتخب فاز في المباراتين الوديتين، بنتيجة 3-1 على ليتشي، و2-1 على برافو السلوفيني في المباراة الثانية والأخيرة، وذلك في إطار التحضيرات لخوض المباراتين المرتقبتين أمام منتخبي عُمان وقطر، يومَي 11 و14 أكتوبر المقبل، ضمن الملحق المؤهل إلى كأس العالم 2026.

وأضاف النمر في تصريح لـ«الإمارات اليوم» أنه «على الرغم من أن مدرب المنتخب كانت لديه أهداف محددة من خوض مباراتين وديتين في معسكر النمسا، فإنني كنت أفضل أن يخوض المنتخب مباراة ودية واحدة على الأقل، إن لم تكونا اثنتين، أمام منتخب خليجي، خصوصاً المنتخب السعودي أو العراقي، نظراً إلى تشابه استعداداتهما مع استعدادات منتخبنا للملحق، ما كان يُمكن أن يمنحنا انطباعاً أفضل عن الجاهزية الفنية للمنتخب».

وحول أبرز المكاسب الفنية من معسكر النمسا، أوضح النمر: «أعتقد أن من أبرز المكاسب الفنية للمعسكر هو نجاح المدرب في بناء توليفة متجانسة بين اللاعبين، خصوصاً بعد انضمام مجموعة جديدة إلى المنتخب، إلى جانب إيصال فكره ومنهجيته للاعبين، بهدف الوصول إلى أفضل تشكيلة وأسلوب لعب من الناحيتين الدفاعية والهجومية».

وعن الإصابات التي تعرّض لها اللاعبان ماجد حسن وفابيو دي ليما، وغادرا على إثرها المعسكر، قال النمر: «لاشك أن ماجد حسن وليما لاعبان جيدان، لكن في الفترة الحالية يمتلك المدرب بدائل مناسبة، بعد انضمام عدد من العناصر الجديدة للمنتخب».

وكان المنتخب قد اختتم، أمس، معسكره الخارجي، الذي أُقيم في النمسا منذ 26 يوليو الماضي، على أن يعود اللاعبون إلى أنديتهم مجدداً، لمواصلة تحضيراتهم استعداداً لانطلاقة الموسم الكروي الجديد، وكان الجهاز الفني أعلن قائمة أولية ضمت 29 لاعباً، قبل أن تتقلص إلى 27 لاعباً، بعد مغادرة ماجد حسن وفابيو دي ليما، بسبب الإصابة.

ويأمل المدرب كوزمين في أن يعوّض المنتخب من خلال مشاركته في الملحق المونديالي، فرصة التأهل المباشر إلى كأس العالم، التي أضاعها بعد أن حلّ ثالثاً في المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة، خلف منتخبي إيران وأوزبكستان اللذين تأهلا مباشرة، بينما انتقل المنتخب الوطني إلى الملحق برفقة منتخب قطر، الذي حلّ رابعاً برصيد 13 نقطة.

ووفقاً لنظام البطولة، يتأهل الفريق الذي يحتل المركز الأول في كل من المجموعتين الأولى والثانية مباشرة إلى كأس العالم، بينما يلتقي صاحبا المركز الثاني في المجموعتين، في مواجهتين ذهاباً وإياباً يومي 13 و18 نوفمبر المقبل، لتحديد المنتخب المتأهل إلى الملحق العالمي ممثلاً لقارة آسيا.