الحمادي: كأس الاتحاد تساعد على اكتشاف المواهب

وصف المحاضر الدولي، عمر الحمادي، إطلاق بطولة كأس الاتحاد، التي أعلن اتحاد كرة القدم تنظيمها في الموسم الحالي، بأنها خطوة مهمة نحو تطوير الخبرات ورفع المستوى الفني، إلى جانب تعزيز اكتشاف المواهب الموجودة في فِرَق الدرجتين الثانية والثالثة، وذلك في نسختها المطوّرة التي تجمع فِرَق الدرجات الأولى والثانية والثالثة.

وقال الحمادي لـ«الإمارات اليوم»، إن «التحديات موجودة، لكنها طبيعية في النسخة الأولى من البطولة بشكلها الجديد، ومن المتوقع أن تظهر فوارق فنية بين الفرق المشاركة، نتيجة ضعف البنية التحتية لبعض الأندية أو محدودية مواردها، خصوصاً أن العديد منها يعمل بميزانيات محدودة».