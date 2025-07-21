"أبيض السلة" يدشن بطولة المنتخبات العربية بلقاء الكويت الجمعة

أفرزت قرعة بطولة المنتخبات العربية لكرة السلة، التي جرت اليوم الاثنين، عن وضع المنتخب الوطني في مواجهة الكويت في افتتاح مباريات البطولة التي تستضيفها العاصمة البحرينية المنامة خلال الفترة من 25 يوليو الجاري، وحتى الثاني من أغسطس المقبل.

وأجريت مراسم القرعة التي جرت عبر تقنية "زوم" للاتصال المرئي، بحضور ممثلي المنتخبات السبعة المنافسة على لقب النسخة الـ 26، وهي منتخبات الإمارات، والبحرين، وقطر، والكويت، ومصر، والجزائر، وتونس.

وتقام البطولة نظام الدوري من مرحلة واحدة، يتحدد على أثره هوية البطل، على أن يقص المنتخب الوطني أولى مباريات البطولة التي تستضيفها صالة مدينة خليفة الرياضية في الخامسة عصر يوم الجمعة (25 يوليو)، ويتبعها يوم السبت بلقاء صاحب الضيافة المنتخب البحريني في التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

ويدخل المنتخب في ثالث أيام البطولة في مواجهة صعبة أمام الجزائر، قبل دخول البطولة يوم الإثنين المقبل في أولى أيام الراحة، يليها في 29 من الشهر الجاري بلقاء "الأبيض" أمام تونس، متبوعاً في اليوم التالي بلقاء المنتخب أمام قطر، والعودة نهاية لشهر الجاري لثاني محطات الراحة، قبل أن يختتم المنتخب مبارياته في الأول من أغسطس بلقاء نظيره المصري.