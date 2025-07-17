الوصل يستعيد الصخرة البرازيلية أدريلسون

أعلنت شركة الوصل لكرة القدم عن سابع صفقات «الإمبراطور» خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بتعاقدها مع اللاعب البرازيلي أدريلسون سيلفا، ليعزز خط دفاع «الفهود» في الموسم المقبل.

وذكرت الشركة على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس» أنها أكملت إجراءات التعاقد مع أدريلسون، وقالت: «عودة الصخرة... أدريلسون سيلفا يعود إلى القلعة الصفراء، قادماً من ليون الفرنسي».

من جهته أعلن نادي ليون، سادس الدوري الفرنسي، انتقال مدافعه البرازيلي أدريلسون البالغ من العمر 27 عاماً إلى الوصل الإماراتي مقابل 2.2 مليون يورو شاملة المكافآت، وفقاً لما ذكر في بيان رسمي على حسابه في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، لافتاً إلى أنه يحتفظ بنسبة 50 في المائة من أي صفقة بيع مستقبلية للاعب.

وانتقل أدريلسون الذي سبق له اللعب مع الوصل في موسم 2021-2022 إلى ليون في يناير 2024 مقابل 3.58 مليون يورو قادماً من بوتافوغو البرازيلي.

وخاض أدريلسون أربع مباريات فقط مع ليون، حيث فشل في فرض نفسه بالتشكيلة الأساسية فأعاره إلى بوتافوغو (11 مباراة، هدف واحد) ثم إلى أندرلخت البلجيكي من يناير إلى يونيو (حزيران) (14 مباراة، هدف واحد).