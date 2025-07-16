«فريق أبوظبي» يدافع عن لقبه في بطولة العالم لزوارق «الفورمولا 2»

يشارك فريق أبوظبي للزوارق السريعة في منافسات الجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق «الفورمولا 2»، التي تستضيفها مدينة كلابيديا في ليتوانيا، يومَي الجمعة والسبت، ضمن نخبة المتسابقين من حول العالم.

ويشارك الفريق بالزورقين رقم (1) بقيادة راشد القمزي حامل اللقب، إلى جانب رقم (35) بقيادة منصور المنصوري، للدفاع عن اللقب الذي توج به الموسم الماضي، وغادرت البعثة الرسمية، أمس، إلى ليتوانيا.

وتمت إقامة الجولة الأولى في مدينة برنديسي بإيطاليا، في يونيو الماضي، وشهدت تعرض القمزي لعطل فني أبعده عن المنافسة، وزورق المنصوري لانقلاب في آخر دورات السباق، وحقق لقبها البريطاني ماثيو بالفيرايمان، وجاء الفرنسي بيتر مورين ثانياً، والسويدي ويلمر وإيبرج ثالثاً.

ويمتلك راشد القمزي الرصيد الأفضل بين كل المشاركين، بحصد اللقب العالمي خمس مرات، ليكون صاحب الترشيح المميز للفوز بلقب الموسم الحالي.

وأكد رئيس البعثة ناصر الظاهري، أن المشاركة في الجولة الثانية تمثل محطة محورية للفريق في رحلة الدفاع عن اللقب العالمي، مشيراً إلى أهمية التركيز على حصد أكبر عدد من النقاط لتعزيز موقع الفريق في الترتيب العام للبطولة.

وقال: «ندرك حجم المنافسة في بطولة بهذا الحجم والتاريخ، وهدفنا هو الحفاظ على اللقب، والظهور بصورة مشرفة تليق باسم دولة الإمارات.. كانت الاستعدادات مكثفة، وثقتنا كبيرة بأبطال الفريق وقدرتهم على التعامل مع جميع التحديات على المضمار».

وأضاف الظاهري: «التمثيل الإماراتي في البطولات العالمية يعكس مدى التطور الكبير في رياضاتنا البحرية، ويؤكد كفاءة كوادرنا الوطنية وقدرتها على تحقيق الإنجازات، ورفع علم الدولة في أهم المحافل الرياضية».