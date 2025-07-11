منتخب الناشئين للكرة الطائرة يشارك في بطولة آسيا

يشارك منتخب الإمارات للكرة الطائرة للناشئين تحت 16عاماً في النسخة الثانية من بطولة آسيا، التي تستضيفها العاصمة التايلاندية بانكوك، من 12 إلى 19 يوليو الجاري.

ويشارك في البطولة 16 منتخباً، جرى توزيعها على أربع مجموعات، ويلعب منتخب الإمارات ضمن المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبات اليابان وأوزبكستان ومنغوليا.

ويشرف على تدريب المنتخب المدرب إبراهيم المناعي، الذي أكد أن المشاركة تأتي في إطار حرص اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، على تعزيز حضور المنتخبات السنية في المحافل الخارجية.

وغادرت بعثة المنتخب إلى بانكوك، أمس، وتضم 18 فرداً، من بينهم 12 لاعباً، ويستهل المنتخب الوطني مشواره في البطولة بمواجهة نظيره الأوزبكستاني، السبت المقبل.

من جانب آخر، أعلن اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، في الخامسة من مساء بعد غدٍ، في قاعة الاجتماعات بمقر اللجنة الأولمبية الوطنية - الطابق الأرضي.