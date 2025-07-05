منتخب الإمارات للرجبي يتأهل إلى الملحق المونديالي «الآسيوي - الإفريقي»

تأهل المنتخب الوطني للرجبي فئة 15 لاعباً إلى الملحق الآسيوي الإفريقي ليواجه وصيف أفريقيا 26 يوليو الجاري في العاصمة الأوغندية كامبالا، بعدما احتل وصافة التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم في أستراليا 2027، بالفوز على منتخب سيريلانكا بنتيجة 29-21 في الجولة الثالثة والأخيرة التي أقيمت في سريلانكا.

وفي الوقت الذي لم يتحدد فيه هوية وصيف إفريقيا حتى الآن، فإنها المرة الأولى التي يتأهل فيها المنتخب الوطني للملحق، وفي حالة فوزه سيلعب في ملحق التصفيات الذي تستضيفه دبي خلال الفترة من الثامن إلى 18 نوفمبر المقبل، مع منتخب بلجيكا (خامس أوروبا)، وثاني أميركا الشمالية، فيما تأهل منتخب هونغ كونغ إلى المونديال بصدارة التصفيات الآسيوية.