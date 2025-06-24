عجمان يبحث عن «جناح» لإغلاق ملف اللاعبين الأجانب

كشف مصدر مسؤول في نادي عجمان النقاب عن سعي إدارة «البرتقالي» للتعاقد مع جناح أجنبي خلال الأيام المقبلة، لإكمال ملف صفقات اللاعبين الأجانب قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد، المقررة في الأسبوع الأول من يوليو المقبل.

وقال المصدر لـ«الإمارات اليوم» إن «إدارة النادي لديها أكثر من ملف تعكف على دراسته حالياً، بالتنسيق مع المدرب الصربي غوران، للمفاضلة بين أحدهم للتعاقد معه».

وكان عجمان قد نجح، خلال الأيام الماضية، في التعاقد مع صانع الألعاب البوسني دينو هوتيتش، والمدافع الدولي المقدوني جوكو زايكوف، لينضما إلى الثنائي المحترف، المغربي وليد أزارو، والجامايكي جونيور فليمينغس.

وعلى صعيد ملف اللاعبين المواطنين، قال المصدر إن «الإدارة تواصلت مع أكثر من نادٍ في طلب لاستعارة أو التعاقد مع ثلاثة أو أربعة لاعبين لدعم صفوف الفريق بهم في الموسم الجديد، وفي انتظار وصول الرد الرسمي على طلب النادي»، مشدداً على أن «هذه الصفقات تأتي لتلبية بعض المراكز التي طلب المدرب دعمها». من جهة أخرى، حدد الجهاز الفني لفريق عجمان أربع مباريات ودية سيخوضها الفريق في معسكره الخارجي في صربيا الذي سيبدأ منتصف يوليو المقبل، ويستمر لمدة أسبوعين.

• عجمان تعاقد مع البوسني دينو هوتيتش والمقدوني زايكوف.