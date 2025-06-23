منصور بن محمد يعلن مشاركة «نادي دبي لكرة السلة» في الدوري الأوروبي

أعلن سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس مجلس دبي الرياضي، أمس، اختيار نادي دبي لكرة السلة للمشاركة، بدءاً من الموسم المقبل، في بطولة الدوري الأوروبي لكرة السلة، التي تعدّ من أهم البطولات العالمية التي تستضيف أفضل الأندية على مستوى القارة الأوروبية.

وقال سموه: «الرياضة في دبي ماضية في طريقها الصحيح نحو العالمية، وسيبقى مجلس دبي الرياضي الداعم الأول لكل الرياضات والمواهب الطموحة بالوصول إلى العالمية، والتألق في أكبر المحافل الرياضية، دبي تواصل تعزيز مكانتها كوجهة أولى لمختلف الرياضات الجماعية والفردية، وحاضنة للرياضيين الإماراتيين والعالميين».

وأضاف سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم: «نجح نادي دبي لكرة السلة خلال عامين من تأسيسه في إثبات قدرته على منافسة أهم الأندية العالمية، وسيكون إضافة بارزة لبطولة الدوري الأوروبي لكرة السلة التي تعتبر من أعرق وأقوى البطولات، وستنعكس نتائج هذه المشاركة على الرياضة الإماراتية في الفترة القادمة، وستكون حافزاً لهواة ومحترفي الرياضة في دبي، لتحقيق أحلامهم والانطلاق نحو العالمية».

وتأسس «نادي دبي لكرة السلة» عام 2023، ويضم قائمة مميزة من اللاعبين الموهوبين من دولة الإمارات والفلبين والولايات المتحدة الأميركية، وصربيا وكرواتيا وسلوفينيا، والأردن وتركيا ولاتفيا، وإيطاليا والبوسنة وفرنسا، ويشرف على تدريبهم مدربون معتمدون من الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA).

وتأتي مشاركة النادي في بطولة الدوري الأوروبي لكرة السلة (EuroLeague) عقب الإعلان عن توسيع عدد الأندية المشاركة المنافسة إلى 20 فريقاً، بدءاً من موسم 2025-2026 في إطار خطة نمو استراتيجية طويلة الأجل تركز على زيادة عدد مباريات البطولة، وتعزيز تنافسيتها، واستقطاب أسواق جديدة وجماهير عالمية.

وبذلك يصبح «نادي دبي لكرة السلة» أول فريق من المنطقة يشارك في هذه البطولة الأوروبية إلى جانب عمالقة كرة السلة العالمية، مثل ريال مدريد وبرشلونة من إسبانيا، وأولمبياكوس من اليونان، وفنربخشة من تركيا، ويتابع هذه البطولة أكثر من 300 مليون مشاهد تلفزيوني عالمي سنوياً.

وسيلعب النادي 38 مباراة بموجب النظام الجديد لبطولة الدوري الأوروبي لكرة السلة، وستستضيف صالة كوكاكولا أرينا مبارياته على أرضه مع الفرق الزائرة.

الجدير بالذكر أن «نادي دبي لكرة السلة» انضم إلى الدوري الأدرياتيكي لكرة السلة (ABA) في موسم 2024-2025، الذي يضم 16 نادياً من ست دول، هي صربيا، والبوسنة والهرسك، وسلوفينيا، وكرواتيا، والجبل الأسود، والإمارات، ونجح النادي في التأهل إلى مرحلة نصف النهائي في مشاركته الأولى.

منصور بن محمد:

• نتائج هذه المشاركة ستنعكس على الرياضة الإماراتية في الفترة القادمة، وستكون حافزاً لهواة ومحترفي الرياضة في دبي، لتحقيق أحلامهم والانطلاق نحو العالمية.

• دبي تواصل تعزيز مكانتها كوجهة أولى لمختلف الرياضات الجماعية والفردية، وحاضنة للرياضيين الإماراتيين والعالميين.

• 300 مليون مشاهد يتابعون بطولة الدوري الأوروبي لكرة السلة سنوياً.

• 20 نادياً تشارك في الدوري الأوروبي، من بينها ريال مدريد وبرشلونة.