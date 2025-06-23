الإمارات تشارك في بطولة آسيا للتزلج على الماء

تشارك الإمارات بنخبة لاعبيها في بطولة الاتحاد الدولي للتزلج على الماء «والويكبورد - آسيا 2025»، التي تستضيفها العاصمة التايلاندية بانكوك من 23 إلى 29 يونيو الجاري، بمشاركة أكثر من 20 دولة من القارة الآسيوية.

وتُقام منافسات البطولة في بحيرة «رابت ليك» إحدى أبرز الوجهات المعتمدة لرياضات التزلج على الماء في آسيا.

ويأتي حضور المنتخب الوطني في هذه البطولة تحت إشراف اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، ويمثّله أربعة من أبرز لاعبي نادي رأس الخيمة الدولي للرياضات البحرية، وهم: سلطان النعيمي وعبدالرحمن النعيمي وعلي المزروعي وحسن الزعابي، بقيادة المدرب خالد سباع، فيما يتولى سعيد الغيص مهام إدارة الفريق.

ومن المقرر أن ينضم إلى بعثة المنتخب في بانكوك لاحقاً، رئيس مجلس إدارة نادي رأس الخيمة الدولي للرياضات البحرية عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، عارف الهرنكي، بصفته رئيساً للوفد.

وأكد الهرنكي أن هذه المشاركة تأتي ضمن خطة تطوير رياضات التزلج على الماء في الدولة، والارتقاء بمستوى الرياضيين الوطنيين، مشيراً إلى أن أبناء الإمارات يمتلكون القدرة على المنافسة بقوة في المحافل القارية ورفع علم الدولة في البطولات الدولية.

وقال في تصريحات صحافية: «نفخر بالتطور الذي يشهده أداء لاعبينا، ونعمل في نادي رأس الخيمة الدولي للرياضات البحرية على ترسيخ مكانة الإمارة عاصمةً لرياضات التزلج على الماء في منطقة الخليج وآسيا، من خلال إعداد جيل متميّز وقادر على تمثيل الدولة بصورة مشرفة في مختلف المحافل».