4 تحديات تنتظر ميلوش مع الشارقة أبرزها «ملف الأجانب»

يستعد فريق الشارقة لبدء مرحلة جديدة في مسيرته، بعدما تعاقد أخيراً مع المدرب الصربي ميلوش ميلوييفيتش، لتولي تدريب الفريق لموسمين قادمين، خلفاً للروماني أولاريو كوزمين، الذي انتقل إلى تدريب المنتخب الوطني، إذ تنتظر «الملك» استحقاقات مهمة، سواء على الصعيد المحلي أو في دوري أبطال آسيا للأندية النخبة.

وترصد «الإمارات اليوم» أربعة تحديات أساسية تنتظر المدرب الجديد ميلوش، أبرزها بناء فريق قوي وإعادته إلى منصات التتويج المحلية، خصوصاً على صعيد بطولة الدوري المحلي التي غاب عنها منذ 2019، عندما قاده المدرب الوطني عبدالعزيز العنبري للتتويج بلقب الدوري، إضافة إلى وضع ميلوش بصمته الخاصة به، بعدما ارتبطت نجاحات الشارقة خلال السنوات الأخيرة بالمدرب كوزمين «القيصر»، فضلاً عن العمل على تعزيز إنجازه الخارجي بالفوز بلقب «دوري أبطال آسيا 2» للمرة الأولى في تاريخ النادي، من خلال الإعداد الجيد للفريق لخوض التحدي المرتقب في دوري أبطال آسيا للأندية النخبة، بجانب الإسراع في حسم ملفات التعاقد مع لاعبين جدد، لدعم الفريق بلاعبين أجانب يصنعون الفارق، خصوصاً أن الفريق يمتلك لاعبين مميزين مثل كايو لوكاس وعثمان كامارا ولوان بيريرا وعادل تاعرابت وفراس بالعربي، لكنه عانى عدم وجود مهاجم صريح يترجم جهود بقية اللاعبين في الملعب إلى أهداف.

كما أن الاستحقاقات المقبلة للفريق تفرض على النادي التعاقد مع حارس مرمى مميز، بحيث يكون مستواه الفني قريباً من مستوى الحارس المخضرم عادل الحوسني، الذي سيغيب عن الفريق في الفترة المقبلة بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، وخضوعه أخيراً إلى عملية جراحية، إضافة إلى تدعيم خطي الدفاع والوسط بأكثر من لاعب ذي جودة عالية.

ومن المنتظر أن يكون ميلوش قد ناقش مع اللجنة الفنية في النادي والجهاز الإداري أهم احتياجات الفريق في الفترة المقبلة، لاسيما على صعيد دعم الفريق بعناصر جديدة مع اللاعبين، ووضع خريطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة في مشوار الفريق الشرقاوي.

التحديات الـ 4

1- بناء فريق قوي، وإعادته إلى منصات التتويج المحلية، لاسيما على صعيد بطولة الدوري التي غاب عنها منذ 2019.

2- وضع بصمته الفنية الخاصة به، بعد انتهاء مرحلة المدرب السابق أولاريو كوزمين.

3- الإسراع في حسم ملفات التعاقدات، ودعم الفريق بمهاجم صريح وحارس مرمى مميز.

4- تعزيز إنجاز الشارقة الآسيوي بالفوز بلقب «دوري أبطال آسيا 2» للمرة الأولى في تاريخه.

الحمادي: ميلوش خيار موفق

وصف المحلل الرياضي عادل الحمادي، تعاقد الشارقة مع المدرب الصربي ميلوش ميلوييفيتش بـ«الخيار الموفق» لأكثر من سبب، من بينها مدرب قدير حقق الفوز بلقبي الدوري وكأس رئيس الدولة مع الوصل، بجانب معرفته بطبيعة الدوري المحلي، إضافة إلى أنه مدرب طموح يرغب في المزيد من الإنجازات.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «التحديات التي تنتظر المدرب تتمثل في التوفيق في اختيار اللاعبين الأجانب، والانتهاء من ملف التعاقدات قبل السفر للمعسكر الخارجي ليصل الفريق للجاهزية المطلوبة مع بداية الموسم».

وأوضح: «على المدرب ميلوش تكملة المشوار الذي بدأه الفريق من حيث انتهى في نهاية الموسم، حيث حقق لقب (دوري أبطال آسيا للأندية 2)، والبناء على هذا الإنجاز لتحقيق المزيد».