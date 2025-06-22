بوعصيبة: «الدراجات الافتراضية» تواكب التوجه الرقمي في الإمارات

أكد رئيس اتحاد الدراجات، منصور بوعصيبة، أن نجاح النسخة الأولى من بطولة الإمارات للسباقات الافتراضية للدراجات الهوائية، يُمثّل انطلاقة جديدة نحو اعتمادها مساراً تكميلياً للأنشطة الرياضية الواقعية، بما يعزز الانتشار المجتمعي لرياضة الدراجات الهوائية، ويواكب التوجهات الرقمية الحديثة للقطاع الرياضي في الدولة.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «إن تنظيم هذه البطولة يعكس التزام الاتحاد بتبنّي الابتكار والتقنيات الحديثة في تطوير منظومة رياضة الدراجات في الدولة، وأشكر جميع المشاركين والداعمين، وعلى رأسهم فريق (ماي ووش)، ونادي أبوظبي للدراجات».

وكان دراج فريق شباب الأهلي خالد معيوف، توج بلقب النسخة الأولى من البطولة التي نظمها اتحاد الدراجات، بالتعاون مع منصة «ماي ووش».

وجاء حمد الجسمي من نادي أبوظبي للدراجات في المركز الثاني، وهزاع الحساني ثالثاً.

وفاز سيف الغاوي من نادي الشارقة بلقب الشباب، وجاء عبدالله الهاشمي من الحمرية وصيفاً، وسلطان سعود من خورفكان ثالثاً.

وفي فئة الإناث، فازت موزة المنصوري من شرطة دبي بالمركز الأول، وحلت ملاك شارين من نادي أبوظبي ثانياً.

وأقيمت المنافسات بمقر اتحاد الدراجات في الشارقة، بحضور بوعصيبة، والأمين العام للاتحاد الدكتور ياسر الدوخي، وعضو مجلس الإدارة المهندسة خلود الظاهري، إلى جانب رئيس الاتحاد السوداني للدراجات أشرف الإمام.