«الإمارات للدراجات» يواصل تألقه في طوافي سويسرا وبلجيكا

واصل فريق الإمارات للدراجات الهوائية تقديم عروض قوية في أبرز السباقات الأوروبية، حيث تألق دراجه البرتغالي جواو ألميدا في المرحلة الخامسة من طواف سويسرا، محققاً المركز الثاني، ومتقدماً إلى المركز الثالث في الترتيب العام، بفارق 39 ثانية عن المتصدر.

ورغم خسارته المرحلة بفارق ضئيل مساء أول من أمس، برز ألميدا بأداء هجومي قوي، مدعوماً بعمل جماعي مميز من زملائه في الفريق، خاصة في صعود «سان برناردينو»، الذي شكّل منعطفاً حاسماً في مجريات السباق.

وأكد جواو ألميدا، في تصريحات صحافية، عزمه مواصلة المنافسة بقوة حتى النهاية، مشيراً إلى أن الفارق بات أقرب قبل انطلاق مرحلة سباق الزمن الحاسمة نهاية الأسبوع.

من جهة أخرى، واصل الكولومبي سيباستيان مولانو تألقه في طواف بلجيكا بالواز، محققاً المركز الثاني في المرحلة الثانية للسباق للمرة الثانية على التوالي، ليتصدر بذلك الترتيب العام ويستلم القميص البنفسجي.