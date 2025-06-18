دبا يتعاقد مع اللاعب الغيني ميدانا

أعلنت شركة نادي دبا لكرة القدم التعاقد مع اللاعب الغيني، ميدانا كاسما، لتمثيل الفريق الأول في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين، على سبيل الإعارة من نادي بورتيمونينزي البرتغالي لموسم واحد.

ويلعب ميدانا في خط الهجوم، وسبق له تمثيل فريق دبا الحصن في الموسم الماضي وسجل خمسة أهداف في 27 مباراة خاضها مع الفريق في جميع المباريات، كما نجح في صناعة عدد من أهداف دبا الحصن في الموسم الماضي.

ويتمتع اللاعب بخبرة فنية جيدة يحتاج إليها الفريق القادم من الدرجة الأولى.

يُذكر أن دبا تأهل إلى المحترفين بعد حلوله ثانياً في ترتيب دوري الهواة خلف الظفرة.