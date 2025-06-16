رسمياً.. الوصل يجدد عقد ليما

أعلنت شركة الوصل لكرة القدم رسمياً تجديد عقد اللاعب فابيو ليما، لتحسم الجدل حول رحيل الهداف التاريخي للنادي عقب نهاية عقده في الشهر الجاري.

وقالت الشركة على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "بعض القصص ترفض النهاية وتنتصر بالوفاء".

وأضافت: "بدعم رئيس النادي سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.. فابيو ليما مستمر حيث ينتمي".

ونشرت الشركة صورة للاعب الدولي موضحة أن علاقته بدأت مع "الإمبراطور " في 2014 ومستمرة دون الكشف عن مدة العقد.

من جهته، نشر فابيو ليما على حسابه في منصة "إنستغرام" معلناً استمراره مع الفريق متوجهاً بالشكر إلى رئيس النادي سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.