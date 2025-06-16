اليماحي: أتوقع حضوراً مشرّفاً للعين في كأس العالم للأندية

شدد رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة، ناصر اليماحي، على أن مشاركة خمسة أندية عربية في كأس العالم للأندية 2025 المقامة حالياً في أميركا، ستضيف الكثير للكرة العربية.

وقال اليماحي لـ«الإمارات اليوم»: «مشاركة أندية العين، والهلال السعودي، والأهلي المصري، والوداد المغربي، والترجي التونسي، في المحفل العالمي أمر مفرح، ومن غير المستبعد وصول أي من هذه الفرق إلى أدوار متقدمة، وليس بالضرورة الدورين النهائيين، على الرغم من مشاركة أقوى الفرق العالمية، وأتوقع أن يقدّم ممثل الوطن فريق العين حضوراً مشرفاً».

وأضاف: «البطولة ذات عائد مالي جيد للفرق المشاركة، الأمر الذي يعزز طموح جميع الفرق لتقديم مستويات مميزة، وقد شاهدنا الأهلي المصري يقدم مباراة قوية أمام فريق ميامي الأميركي، وكان قريباً من الفوز لولا ضياع ضربة الجزاء التي أهدرها اللاعب محمود حسن (تريزيغيه)، ولكن العائق الوحيد هو توقيتات خوض المباريات التي لا يتناسب أغلبها مع التوقيت المحلي، ما يُصعّب متابعتها».

وتابع: «رصيد الأندية الإماراتية في النسخ الماضية من بطولات كأس العالم للأندية يعدّ مميزاً، وطموحنا أن يظهر العين بصورة مشرقة في المجموعة السابعة التي تضمه مع أندية مانشستر سيتي الإنجليزي، ويوفنتوس الإيطالي، والوداد المغربي، و(الزعيم) عوّدنا دائماً على أن يكون فريقاً منافساً ومميزاً، على الرغم من ظروف المشاركة».

يذكر أن العين خاض المباراة النهائية لنسخة عام 2018 وحل في المركز الثاني خلف ريال مدريد (البطل).