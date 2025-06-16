مَطَالب «فوق المعقول» تُجبر الهلال على خوض المونديال بصفقتين محليتين

يخوض الهلال السعودي، بقيادة المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي، تحدياً تاريخياً في النسخة الموسعة من كأس العالم للأندية، إذ وقع ضمن المجموعة الثامنة النارية التي تضم ريال مدريد الإسباني، وباتشوكا المكسيكي، وريد بول سالزبورغ النمساوي.

ويدخل «الزعيم» معترك المونديال محملًا بآمال جماهيره، وتطلعات الكرة الآسيوية، بعد أن وضع بصمته وصيفاً في نسخة 2022 من البطولة العالمية، خلف ريال مدريد الإسباني.

وأظهر الهلال تطلعات كبيرة خلال تحركاته الصيفية، لجلب نجوم عالميين إلى صفوفه للذهاب بعيداً في كأس العالم، والمزاحمة على مراكز متقدمة، إلا أن مشروع إدارة «الزعيم» تعرض لصدمة بمبالغ مالية فلكية، اشترطتها الأسماء التي طلب التعاقد معها للدفاع عن شعاره في المونديال.

وتصدر قائمة المطلوبين في الهلال مهاجم نابولي الإيطالي، فيكتور أوسيمين، لكن الصفقة لم يُكتب لها النجاح بعد مغالاة اللاعب في مطالبه المالية، إذ توقف عرض النادي السعودي عند منحه راتباً أسبوعياً قدره 650 ألف جنيه إسترليني، ورفضه أوسمين.

وتحول الهلال إلى طلب مهاجم ليفربول الإنجليزي، الأوروغوياني داروين نونيز، لكن اللاعب فضّل الاستمرار في الاحتراف الأوروبي رافضاً كل الإغراءات، كما برز اسم المهاجم السلوفيني الشاب، بنغامين سيسكو، الذي تألق في الدوري النمساوي مع نادي ريد بول سالزبورغ بإحرازه 21 هدفاً، إذ كان الهلال مستعداً لدفع 24 مليون يورو لناديه، للحصول على خدماته، لكن الصفقة لم تكتمل.

وكانت آخر محاولات مسؤولي الهلال لجذب نجوم من الصف الأول مع قائد مانشستر يونايتد، البرتغالي برونو فيرنانديز، بعد تقديم الهلال تسديد شرط جزائي بنحو 60 مليون يورو، ودفع 30 مليون يورو للاعب راتباً سنوياً، لكن الصفقة فشلت أيضاً.

ومع كل هذه المساعي لتدعيم صفوف الهلال اقتصرت التعاقدات على لاعبين محليين فقط، هما عبدالكريم دارسي وعلي لاجامي، قادمين من الأهلي والنصر في صفقة مجانية.

واعترف الرئيس التنفيذي لنادي الهلال، الإسباني استيفي كالسادا، بأن إدارة النادي واجهت صعوبات كبيرة في استقطاب بعض اللاعبين الدوليين قبل انطلاق كأس العالم للأندية 2025، بسبب مطالب مالية مبالغ فيها وصفها بأنها «فوق المعقول».

وقال كالسادا في تصريحات سابقة: «دخلنا في مفاوضات جادة مع أسماء بارزة عدة، لكن بعض اللاعبين طلبوا رواتب ضخمة تتجاوز حتى مستوى الرواتب في أكبر أندية أوروبا، إضافة إلى عمولات وكلاء مفرطة وغير مبررة».

من جهته، وعد رئيس نادي الهلال، فهد بن نافل، بظهور قوي للزعيم في مونديال الأندية، مؤكداً في تغريدة له عبر منصة «إكس»: «نحمل مسؤولية كبيرة في تمثيل المملكة خير تمثيل، ونعرف أن جماهيرنا تنتظر الكثير.. نعد بأن يكون الأداء على قدر التطلعات».

• الهلال فشل في ضم أوسيمين ونونيز وفيرنانديز وسيسكو.