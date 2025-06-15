حصاد المنتخب في تصفيات المونديال.. 9 انتصارات في 16 مباراة

يترقب المنتخب الوطني لكرة القدم 17 يوليو المقبل موعد قرعة الدور الرابع «الملحق» المؤهل إلى كأس العالم 2026، الذي ستُقام مبارياته اعتباراً من أكتوبر المقبل، في وقت أهدر الأبيض فرصة تاريخية في حصد بطاقة التأهل المباشر إلى المونديال عبر الدور الثالث.

يُذكر أن قرعة الملحق ستجنب المنتخب اللعب أمام منتخب العراق كونه مصنفاً معه في المستوى الثاني، فيما سيواجه السعودية أو قطر إلى جانب إندونيسيا أو عمان.

وترصد «الإمارات اليوم» مشوار المنتخب في تصفيات الدورين الثاني والثالث، إذ خاض 16 مباراة، فاز في تسع مواجهات وتعادل في أربع وخسر في ثلاث، وسجل 31 هدفاً واستقبلت شباكه 10 أهداف، علماً أن مدرب المنتخب السابق البرتغالي باولو بينتو، الذي تمت إقالته عقب الجولة الثامنة قاد المنتخب في 14 مباراة خلال التصفيات، فيما تسلم المدرب الجديد الروماني أولاريو كوزمين دفة القيادة الفنية في مباراتين فقط، أمام كل من أوزبكستان التي انتهت بالتعادل السلبي، وقيرغيزستان (1-1)، وذلك ضمن الجولتين التاسعة والعاشرة من التصفيات.

وتأهل المنتخب إلى الدور الثالث بعدما تصدر مجموعته الثامنة في الدور الثاني برصيد 16 نقطة، وحصل في الدور الثالث على المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة.

وخاض الأبيض ست مباريات في الدور الثاني، فاز في خمس، وتعادل في واحدة، دون أي خسارة، وسجل 16 هدفاً فيما استقبلت شباكه هدفين فقط، أما في الدور الثالث فقد خاض 10 مباريات فاز في أربع، وتعادل في ثلاث، وخسر في مثلها، وسجل 15 هدفاً واستقبلت شباكه ثمانية أهداف.

وشارك 11 لاعباً في تسجيل أهداف المنتخب الـ31، إذ يتصدر القائمة فابيو دي ليما بثمانية أهداف، وحارب عبدالله بستة أهداف، وأربعة أهداف لسلطان عادل، وثلاثة أهداف لكل من علي مبخوت وعلي صالح، وهدفان ليحيى الغساني، وهدف لكل من عبدالله رمضان، وخليفة الحمادي وحازم عباس وخالد الظنحاني وماركوس ميلوني.

وبدأ المنتخب الوطني مشواره في التصفيات من الدور الثاني ضمن المجموعة الثامنة التي ضمت إلى جانبه منتخبات البحرين واليمن ونيبال، إذ فاز على نيبال في الجولة الأولى للتصفيات بأربعة أهداف نظيفة سجلها كل من علي مبخوت «هدفين»، وخليفة الحمادي وفابيو دي ليما، وفي الجولة الثانية فاز على البحرين بهدفين نظيفين سجلهما كل من عبدالله رمضان وعلي مبخوت، وفي الجولة الثالثة، فاز على اليمن بهدفين مقابل هدف سجلهما كل من علي صالح وسلطان عادل، وفي الجولة الرابعة فاز على اليمن أيضاً بثلاثة أهداف نظيفة سجلها كل من ليما «هدفين»، وسلطان عادل، وقاد هذا الفوز الأبيض الإماراتي للتأهل إلى الدور الثالث في التصفيات.

وفي الجولة الخامسة في التصفيات ذاتها، فاز على نيبال أيضاً بأربعة أهداف نظيفة سجلها كل من حارب عبدالله «هدفين»، وعلي صالح وحازم عباس، وفي الجولة السادسة والأخيرة في الدور الثاني تعادل مع البحرين 1-1 وسجل للمنتخب سلطان عادل.

وفي الدور الثالث استهل المنتخب مشواره بالفوز على قطر 3-1 سجلها كل من حارب عبدالله وخالد الظنحاني وعلي صالح، وفي الثانية خسر أمام إيران بهدف نظيف، قبل أن يتعادل مع كوريا الشمالية 1-1 وسجل له يحيى الغساني، فيما خسر الجولة الرابعة أمام أوزبكستان بهدف نظيف، قبل أن يتغلب على قيرغيزستان بثلاثة أهداف نظيفة سجلها كل من حارب عبدالله «هدفين» وماركوس ميلوني، وفي الجولة السادسة فاز على قطر 5-صفر سجلها كل من فابيو دي ليما أربعة أهداف «سوبر هاتريك»، ويحيي الغساني.

وفي الجولة السابعة، خسر أمام إيران بهدفين نظيفين، وفي الثامنة، فاز على كوريا الشمالية بهدفين مقابل هدف، سجلهما كل من ليما وسلطان عادل.

وفي الجولة التاسعة، تعادل مع أوزبكستان من دون أهداف، فيما تعادل مع قيرغيزستان 1-1 في الجولة العاشرة «الأخيرة»، وسجل هدف المنتخب حارب عبدالله.

معتز عبدالله: حصاد الأبيض «إيجابي».. واصبروا على كوزمين

وصف المدرب الوطني في كرة القدم والمحلل الفني معتز عبدالله، حصاد المنتخب في تصفيات الدورين الثاني والثالث بأنه «إيجابي من الناحية الفنية»، مشدداً على أهمية الصبر على المنتخب حتى يصل إلى مرحلة الاستقرار الفني المطلوب، خصوصاً أنه يضم مجموعة من اللاعبين الذين حصلوا على الجنسية الإماراتية أخيراً وبحاجة إلى مزيد من الوقت حتى يصلوا إلى مرحلة التجانس مع بقية اللاعبين، مشدداً على أن مشوار المنتخب في الملحق المؤهل إلى كأس العالم 2026 سيكون صعباً بعدما فرّط في فرصة التأهل المباشر.

وقال معتز عبدالله لـ«الإمارات اليوم»: «يجب الصبر على كوزمين، كون أنه تسلم المهمة أخيراً حتى يصل المنتخب مرحلة الاستقرار الفني المنشود».

وتوقع معتز عبدالله أن «المدرب الذي سيأتي بعد كوزمين سيجني ثمار العمل الذي تم على صعيد المنتخب في الفترة الماضية، وسيحصل على نتائج إيجابية أكثر مما حدث مع المدرب البرتغالي السابق باولو بينتو والحالي كوزمين، لأن المنتخب سيكون قد وصل إلى مرحلة التأسيس الجيد بعد وصول لاعبيه إلى مرحلة الانسجام المطلوب في ما بينهم».

أفضل المسجلين في المنتخب خلال التصفيات

فابيو دي ليما: 8 أهداف.

حارب عبدالله: 6 أهداف.

سلطان عادل: 4 أهداف.