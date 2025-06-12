50 مقاتلاً في بطولة «محاربي الإمارات»

تنطلق اليوم منافسات بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، التي تُقام على مدى يومين في «سبيس 42 أرينا»، بشاطئ الراحة في أبوظبي، من خلال النسختين: العربية - الإفريقية (59)، والدولية (60)، بمشاركة 50 مقاتلاً ومقاتلة، يتنافسون في 25 نزالاً.

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة، خلال المؤتمر الصحافي، أمس، بمقر الشركة العالمية القابضة في أبوظبي، عن تفاصيل الحدث والأبطال المشاركين في المنافسات. وتبدأ منافسات النسخة العربية - الإفريقية (59) اليوم من خلال 13 نزالاً، بمشاركة 26 مقاتلاً ومقاتلة من 11 دولة، فيما تُقام، غداً، منافسات النسخة الدولية (60)، وتشهد 12 نزالاً، بمشاركة 24 مقاتلاً ومقاتلة يمثلون 17 دولة.

ويتضمن الحدث الرئيس للنسخة العربية - الإفريقية مواجهةً تجمع بين المقاتل الفلسطيني عبدول حسين، والجزائري سامي يحيى، في وزن الريشة.